Bannir Huawei coûterait 55 milliards d'euros aux opérateurs européens

Washington pense que Pékin pourrait se servir de Huawei à des fins d'espionnage, des soupçons contestés à de nombreuses reprises par l'équipement chinois, leader mondial du secteur. (Crédits : Reuters)

Le leader chinois d'équipements réseaux et télécoms a été placé le 16 mai par le gouvernement de Donald Trump sur une liste noire pour des motifs d'espionnage et de mise en danger de la sécurité nationale, ce qui l'empêche non seulement de se fournir auprès d'industriels américains mais aussi de vendre du matériel aux États-Unis, une décision qui a perturbé l'ensemble du secteur technologique.