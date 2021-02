Déploiement de la 5G : les opérateurs appuient sur le champignon

La course à la 5G se poursuit. Malgré les réticences de certains élus écologistes et de gauche, les opérateurs continuent de déployer la nouvelle génération de communication mobile. Selon les derniers chiffres de l'Arcep, le régulateur des télécoms, près de 10.000 sites sont désormais ouverts commercialement au 31 janvier. C'est 1.300 de plus en un mois. En nombre de sites, c'est Free qui fait la course en tête. Avec 6.273 sites 5G, l'opérateur de Xavier Niel...