Eir, l’opérateur de Xavier Niel, allume la 5G en Irlande

En France, Xavier Niel et Free, à l'instar de la concurrence, attendent encore de disposer de fréquences pour débuter le déploiement puis la commercialisation de la 5G. Mais ce n'est pas le cas en dehors des frontières de l'Hexagone. Après avoir lancé un service 5G à Monaco l'été dernier, Xavier Niel a remis le couvert ce jeudi en Irlande. Eir, l'opérateur qu'il a racheté en 2017 via NJJ, sa holding, et son groupe Iliad, vient de lancer la 5G dans dix villes, dont Dublin, la capitale. Le groupe promet que dix villes supplémentaires seront couvertes d'ici début 2020.

(Crédits: capture d'écran issue du site d'Eir)

Eir se situe dans le sillage de Vodafone, qui a lancé la 5G dans le pays il y a deux mois. Pour accéder à la prochaine génération de communication mobile, l'opérateur propose trois forfaits allant de 39,99 euros à 69,99 euros. En parallèle, l'opérateur commercialise plusieurs smartphones compatibles 5G : le Samsung S10, le Huawei Mate 20X, et le Samsung Note 10+.

Une vitesse de téléchargement quintuplée

A l'occasion de l'allumage de la 5G, Xavier Niel a publié un test de débit sur Twitter, où la vitesse de téléchargement atteint 1,2 gigabit par seconde.

(Crédits: capture d'écran Twitter)

Reste que sur le site d'Eir, l'opérateur précise que la vitesse maximale estimée en téléchargement se situe à 50 mégabits par seconde, contre 10 mégabits par seconde pour son réseau 4G.

En France, la 5G devrait voir le jour courant 2020. Les opérateurs attendent encore quelles seront, précisément, les règles du jeu de la procédure d'attribution des fréquences. Et notamment le prix que l'État souhaite retirer de cette vente. Ce n'est qu'après cette attribution que les opérateurs débuteront leurs déploiements, avant d'ouvrir commercialement leurs réseaux lorsqu'ils jugeront la couverture suffisante.