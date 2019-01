Télécoms professionnelles : Xavier Niel s'attaque à l'écrasante domination d'Orange

Ces dernières années, Xavier Niel a plusieurs fois affirmé à la presse ou aux analystes financiers qu'il réfléchissait à se lancer sur le marché des télécoms professionnelles. C'est désormais chose faite. Ce vendredi, son groupe Iliad, maison-mère de Free, a annoncé l'acquisition de 75% du capital de Jaguar Network, un opérateur français spécialisé dans les télécoms pour les entreprises, et la fourniture de services "cloud" (informatique dématérialisée). Dans un communiqué, Iliad précise que cet investissement représente un peu moins de 100 millions d'euros.

Fondateur et patron de Jaguar Network, qui revendique 1.200 clients, Kevin Polizzi, "demeure dirigeant et actionnaire de l'entreprise à hauteur de 25% du capital", précise le groupe de Xavier Niel dans un communiqué. Il "[témoigne] ainsi de sa confiance et de sa volonté d'accompagner la société dans le développement de ses nouvelles ambitions", affirme Iliad.

Un marché archi-dominé par Orange

Le "trublion des télécoms", comme le surnomme la presse, prend ainsi pied sur un marché très particulier. A la différence des télécoms à destination du grand public, celui-ci est encore archi-dominé par Orange. L'opérateur historique a aujourd'hui la main sur environ 70% de ce marché, qui avoisine les 10 milliards d'euros. Il est suivi par SFR (20%), Bouygues Telecom (un peu plus de 5%), et par une multitudes de petits opérateurs alternatifs.

Ce marché est en plein bouleversement. Ces dernières années, l'Arcep, le régulateur des télécoms, a multiplié les actions pour l'ouvrir davantage davantage à la concurrence, et en finir avec le monopole d'Orange. Sébastien Soriano, son président, cherche notamment à ce que les TPE et PME puissent accéder à des offres de fibre bon marché. Alors que les prix proposés actuellement sont parfois beaucoup trop élevés pour leurs moyens. Pour y arriver, l'Arcep a notamment fait son possible pour favoriser l'arrivée de Kosc, un opérateur de gros, sur le marché.

Depuis quelques temps, un autre acteur est particulièrement actif sur le marché des entreprises. Il s'agit de Bouygues Telecom, vieux rival de Free sur le marché grand public. Après avoir racheté l'opérateur d'entreprises Keyyo, celui-ci est entré, il y a peu, en négociations exclusives pour avaler Nerim, également spécialisé dans les télécoms professionnelles.

En novembre dernier, Pascal Rialland, le directeur général de l'activité "Entreprises" de Bouygues Telecom, justifiait notamment l'accélération du groupe sur ce segment pour prendre de l'avance sur Free, dont il pressentait l'arrivée. C'est notamment pour faire face à cette menace que le dirigeant met depuis des mois les bouchées doubles dans le digital, pour permettre, à terme, à ses clients de commander et gérer un maximum de services en ligne.

"Si Free arrive, il y a de fortes chances qu'il opte pour une offre différenciante en misant énormément sur le Web, étant donné qu'ils n'ont que peu de commerciaux, et pas de boutiques", expliquait-il à La Tribune.

En entrant sur le marché des télécoms professionnelles, Iliad cherche visiblement à se doter d'un nouveau relais de croissance, alors que Free est aujourd'hui en difficulté dans l'Hexagone, perdant des abonnés dans l'Internet fixe comme dans le mobile. Cela promet, quoi qu'il en soit, de grosses bagarres sur ce marché.