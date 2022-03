En Pologne, Orange et Iliad se mobilisent pour les réfugiés ukrainiens

Alors que la guerre continue de faire rage en Ukraine, Orange et Iliad sont particulièrement mobilisés. Tous deux sont présents en Pologne. Or ce pays est devenu un point de passage privilégié pour énormément de réfugiés fuyant la guerre. Près de 1,3 million d'entre eux ont déjà passé la frontière. A ce moment, leur première préoccupation est de joindre leur famille et leurs proches restés au pays. C'est là qu'interviennent Orange et Iliad, qui ont lancé différents dispositifs pour les épauler.

En premier lieu, peu après le début de la guerre, le géant français des télécoms et le groupe de Xavier Niel - tout comme, d'ailleurs, leurs rivaux Bouygues Telecom et SFR - ont pris des mesures pour faciliter les communications avec l'Ukraine. Concrètement, chez Orange, les appels vers ce pays sont gratuits, ou avec d'importantes réductions. De son côté, Iliad a baissé les tarifs des appels depuis la France métropolitaine vers l'Ukraine. Play, son opérateur polonais, va plus loin : il offre les appels et Internet à tous les Ukrainiens vivant ou arrivant en Pologne.

Distribution de cartes SIM

Dans ce pays, Orange et Iliad ont mobilisé leurs effectifs. Leurs équipes distribuent aujourd'hui des cartes SIM aux réfugiés venant d'Ukraine. Dimanche dernier, par exemple, 80.000 cartes SIM ont été distribuées par les personnels de Play à la frontière et dans tous les points d'accueil du pays, a indiqué Thomas Reynaud, le DG d'Iliad, dans un message publié sur LinkedIn. Chacune est dotée de 2 heures d'appel, et de 10 gigaoctets de données en Pologne. A ce jour, « 230.000 Ukrainiens en Pologne communiquent gratuitement grâce à Play », renchérit le dirigeant.. En outre, « nous avons adapté nos messages et nos fonctions support en ukrainien cyrillique », ajoute-t-il.

Orange et Iliad ont également renforcé leurs réseaux aux postes frontières pour être en mesure d'assurer les communications. « Nous avons reconfiguré nos infrastructures, et sommes montés en capacité », nous explique Orange. Idem chez Play. Ses équipes « travaillent sans relâche pour augmenter la capacité du réseau et faire face à l'augmentation du trafic », affirme Thomas Reynaud. Orange a également mis en place « plusieurs dispositifs », indique l'opérateur, pour « accueillir physiquement des réfugiés ». En Pologne, « un centre de formation sur trois étages a été transformé en centre d'accueil, et les salariés sont présents pour leur venir en aide », explique le groupe.

_____

ZOOM : ORANGE LIMITE SES ACTIVITÉS EN RUSSIE

La guerre en Ukraine a des conséquences pour l'activité de l'opérateur historique en Russie. Dans ce pays, OBS, sa branche dédiée aux entreprises, dispose d'une importante filiale. Celle-ci compte un peu plus de 800 employés russes. D'après l'opérateur, celle-ci a décidé de limiter ses activités à ses clients existants. Parmi ceux-ci, on trouve des entreprises russes, des multinationales de toutes les nationalités - dont certaines sont françaises - mais aussi des ONG, qui ont besoin de services de connectivité. Aujourd'hui, cette filiale russe est autonome d'un point de vue économique, et est à même de payer ses salariés et de se financer, affirme Orange. Interrogé, l'opérateur n'est pas en mesure de nous préciser l'impact et les conséquences de la guerre sur l'activité de sa filiale.