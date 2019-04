Ericsson : de bons résultats portés par la 5G

Ericsson a vu ses ventes s’envoler sur le marché américain. (Crédits : Bob Strong)

L’équipementier télécoms suédois a enregistré un bénéfice net de 2,4 milliards de couronnes (230 millions d’euros) entre janvier et mars, contre une perte de 725 millions de couronnes un an plus tôt.