"Gilets jaunes" : des revendications mal perçues par les médias

Ce travail est particulièrement critique à l'égard du traitement médiatique des « gilets jaunes ». Selon une étude du Laboratoire d'études et de recherches appliquées en sciences sociales (LERASS) de l'Université Paul Sabatier, à Toulouse, les préoccupations des « gilets jaunes » ont été pour le moins mal perçues par la presse. Les chercheurs ont notamment analysés plus de 700 articles produits par les journaux nationaux publiés entre le 5 et le 26 novembre. En parallèle, ils ont passé au crible un grand nombre de commentaires et réactions publiés sur différentes plateformes et réseaux sociaux.

In fine, les chercheurs montrent que la hausse du prix de l'essence est loin de constituer la seule préoccupation des "gilets jaunes". Ce coup de gueule initial a, disent-ils, évolué vers des revendications beaucoup plus larges et politiques. Lesquelles n'ont trouvé que peu d'échos dans les médias.

« Au départ, il y a eu une tentative de cadrage et une vision simplifiée des médias qui tentent d'expliquer sous l'angle de la pédagogie pourquoi la transition écologique est nécessaire, souligne Nikos Smyrnaios, un des coauteur de l'étude, cité par 20minutes. Alors qu'au cœur des préoccupations des 'gilets jaunes', il y a la question des inégalités fiscales et une critique sociale. [...] Mais cela est minoré dans les médias. »

La politisation « minorée » des pratiques socio-numériques

Pour le labo toulousain, la presse n'a globalement pas suffisamment évoqué cette montée et cette éclosion des « revendications citoyennes » des "gilets jaunes" :

« Des revendications qui ne semblaient au départ concerner que l'usager automobiliste et qui peu à peu, montent en généralité pour se transformer en revendications citoyennes. Des revendications étayées par des arguments contrairement à ce que la profusion de commentaires et le cadrage médiatique laissait penser en amont de notre étude ».

Pour les chercheurs, le mouvement « semble principalement cadré sous l'angle du conflit d'usages l'automobiliste qui veut rouler sans dépenser davantage et sous l'angle plus psychologisant du ressentiment aveugle des citoyens que les médias semblent penser peu acculturés ou indifférents à la question environnementale ».

Les chercheurs estiment que leur constat « rejoint finalement les conclusions d'une précédente étude réalisée sur la pétition contre la loi travail ». Laquelle souligne que « la place de la politisation dans les pratiques socio-numériques doit être sérieusement mesurée car son importance est systématiquement minorée, notamment par les autorités et les figures installées du monde politique, intellectuel et médiatique ».