"Gilets jaunes" : Hidalgo dit avoir obtenu des "garanties" du Premier ministre

Un million d'euros de dégâts la semaine dernière rien qu'à Paris. Des centaines de milliers d'euros suite au saccage de l'Arc de Triomphe, selon le président du Centre des musées nationaux Philippe Bélaval interrogé hier soir sur France 2. Sans compter toutes les vitrines brisées et vandalisées dans les rues de la capitale. Le bilan économique des "gilets jaunes" va dépasser plusieurs millions d'euros.

Reçue en tête-à-tête à l'Hôtel Matignon ce 3 décembre avant les chefs de partis, Anne Hidalgo est "venue porter la parole des Parisiennes et des Parisiens qui ont été choqués." Elle a salué une "réunion constructive" avec le Premier ministre. "Inquiets de voir la ville dans cet état, nous n'avions pas vu ça depuis mai 1968", a-t-elle poursuivi à l'issue de l'entrevue.

Des propositions "d'ordre politique et sociale"

La maire de Paris, qui dit dans Le Parisien avoir "découvert le dispositif de sécurité et le périmètre en regardant le ministre de l'Intérieur sur France 3 jeudi soir", avait demandé ce matin "de la méthode". Objectif : "préparer et être plus efficace" en cas de nouvelle manifestation.

Elle en est ressortie avec des "garanties" d'Édouard Philippe qui pourraient déboucher sur "des propositions d'ordre politique et sociale", notamment pour "rassurer les commerçants". Interrogée sur leur nature, Anne Hidalgo est remontée dans sa voiture.

Des annonces du gouvernement en fin de journée

"L'ensemble des consultations, ainsi que celles ayant eu lieu la semaine dernière, conduiront le Premier ministre à annoncer les mesures destinées à permettre le déroulement serein de la concertation décentralisée souhaitée par le président de la République, et à assurer le maintien de l'ordre et le respect de la loi" a fait savoir dans la foulée Matignon dans un communiqué.

Avec les maires d'arrondissement concernés (VIIIe, IXe, XVIe et XVIIe), la maire de la Ville sera reçue par Christophe Castaner place Beauvau, à 15h. "En lien quotidien avec le préfet de police", elle a reproché hier soir à l'État de "décider seul" alors que les élus locaux ont "une expérience de terrain qu'il faut prendre en compte".



D'après l'entourage d'Anne Hidalgo auprès de La Tribune, Edouard Philippe aurait "reconnu" la nécessité de "davantage de coordination entre l'Intérieur, la maire et les maires d'arrondissement dans les opérations de protection et dans la réparation des dégâts".

