Iliad (Free) : feu vert pour le retrait de la Bourse

L'issue ne faisait guère de doutes. A la fin d'une opération de rachat d'actions, Xavier Niel a désormais la main sur 97,58% du capital d'Iliad, le groupe de télécoms qu'il a fondé, et maison-mère de Free en France. Il en possède, également, 94,17% des droits de vote. Ce qui lui permet de solliciter la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire de la Bourse de Paris. Celle-ci « interviendra au cours des prochains jours », précise ce mercredi soir sa holding Holco II dans un communiqué.

Xavier Niel va désormais pouvoir mener ses affaires sans se soucier des réactions des marchés, aujourd'hui très frileux vis-à-vis des télécoms. Beaucoup d'observateurs critiquent, en particulier, les investissements faramineux dans la fibre, la 4G et la 5G alors qu'en Europe, et notamment en France, les prix demeurent bas en raison d'une concurrence féroce. « Désormais, la nouvelle phase de développement d'Iliad exige des transformations rapides et des investissements significatifs qui seront plus aisément menés à bien en tant que société non cotée », avait déclaré Xavier Niel, en juillet dernier.