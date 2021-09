Xavier Niel et Iliad mettent le grappin sur l’opérateur polonais UPC

Iliad appuie sur le champignon en Pologne. Ce mercredi, le groupe de télécoms de Xavier Niel a annoncé le rachat de 100% d'UPC Poland à Liberty Global, pour une valeur d'entreprise de 7 milliards de zlotys (1,52 milliard d'euros). Ce deal était attendu. En juillet dernier, Iliad avait annoncé le dépôt d'une offre pour acquérir ce câblo-opérateur. Aux dires du groupe, celui-ci dispose d'une couverture en fibre de 3,7 millions de foyers, et compte 1,5 millions d'abonnés. « UPC Poland a généré en 2020 un chiffre d'affaires de 1,698 milliard de zlotys (370 millions d'euros, Ndlr) et un Ebitda de 757 millions de zloty (163 millions d'euros) », précise Iliad dans un communiqué.

Cette acquisition doit permettre au groupe de Xavier Niel d'accélérer son développement en Pologne. Comment ? En unissant les forces de son opérateur mobile Play, racheté en septembre 2020, avec celles d'UPC, spécialisé dans l'Internet fixe, il sera en mesure de proposer des offres dites « convergentes », mêlant Internet fixe mobile. Il s'agit d'un puissant outil de conquête de clients, qui a fait partout ses preuves en Europe, et notamment en France.

Une finalisation du deal début 2022

« Après le rachat de Play fin 2020, l'acquisition d'UPC Poland représente une nouvelle étape pour Iliad sur le marché polonais des télécommunications, rappelle le communiqué. Ensemble, les deux opérateurs deviendront le deuxième opérateur télécom de Pologne avec, pour 2020, un chiffre d'affaires combiné de 1,96 milliard d'euros et un Ebitda de 697 millions d'euros. »

Iliad précise que ce rachat devrait être finalisé dans le courant du premier semestre 2022. Cela fait, UPC a vocation à devenir une filiale de Play. Thomas Reynaud, le directeur général d'Iliad, s'est félicité de l'opération. « L'acquisition d'UPC Poland s'inscrit dans une logique d'accélération des investissements dans la fibre et consolide notre vision et notre détermination d'investir dans les réseaux et les services de nouvelles générations mobiles et fixes en Pologne. » Dans ce pays, Iliad va croiser le fer avec un autre acteur français qu'il ne connaît que trop bien, à savoir Orange, qui y dispose d'une importante filiale.