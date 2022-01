Internet fixe : Iliad Italia prêt à passer à l'offensive

Ce serait une question de jours. Benedetto Levi, le patron d'Iliad Italia, l'antenne italienne d'Iliad, le groupe de télécoms de Xavier Niel, a déclaré au quotidien économique Il Sole 24 Ore, ce jeudi, qu'il sera très prochainement en mesure de proposer des offres Internet fixe. Il s'agit d'une petite révolution pour cet opérateur, qui n'était présent, jusqu'à maintenant, que sur le mobile. Le dirigeant évoque une arrivée « imminente » sur ce créneau.

Pour ce faire, il compte utiliser, dans un premier temps, le réseau d'Open Fiber, créé par l'énergéticien Enel, et désormais sous contrôle de la Caisse des dépôts. Dans un second temps, Iliad Italia s'appuiera sur le grand réseau de fibre FiberCop, qui pourrait, par la suite, réunir les infrastructures des opérateurs Telecom Italia, de FastWeb, et aussi celles d'Open Fiber.

« Une belle opportunité à saisir »

En investissant ce créneau, Iliad Italia pourra commercialiser des offres dites « convergentes » à ses clients, mêlant l'Internet fixe, le mobile, et la télévision. Il s'agit d'un atout particulièrement important pour conquérir de nouveaux abonnés, les conserver, et ainsi doper la croissance du groupe. « Nous avons une belle opportunité à saisir compte tenu de la force de notre marque Iliad Italia, du faible taux de pénétration de la fibre dans la péninsule, mais aussi de la demande de nos abonnés », expliquait à La Tribune Thomas Reynaud, le DG d'Iliad, en mars dernier.

Iliad reste un acteur récent en Italie. Il s'est lancé dans ce pays au printemps 2018, avec l'ambition, comme en France, de casser les prix pour tailler des croupières à ses concurrents. Aujourd'hui, l'opérateur semble en bonne voie de réussir son pari. Il compte désormais plus de 8,2 millions de fidèles dans le mobile, ce qui correspond à une part de marché de plus de 10,5%. Au troisième trimestre 2021, Iliad Italia a réalisé un chiffre d'affaires de 207 millions d'euros, en croissance de 21%.