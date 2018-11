Royaume-Uni : BT profite de ses restructurations

BT va-t-il cessé de broyer du noir ? S'il est trop tôt pour le dire, le géant britannique des télécoms affiche au moins des résultats bien meilleurs que par le passé. La semaine dernière, il a annoncé, pour le premier semestre, un bénéfice après impôt en nette augmentation. Entre avril et septembre, celui-ci a progressé de 30%, à 1,1052 milliard de livres (1,192 milliard d'euros). Ce bon résultat, BT le doit surtout à un vaste plan d'économies. En mai dernier, le groupe, alors en grande difficulté, a annoncé qu'il allait tailler à la hache dans ses effectifs. BT a fait part de sa volonté de se séparer au plus vite d'un tiers de ses effectifs, c'est-à-dire 13.000 postes. Le géant des télécoms n'a, sous ce prisme, pas perdu de temps. An premier semestre, il a annoncé qu'il comptait déjà 2.000 collaborateurs de moins.

En parallèle, la direction fait la chasse aux coûts. Voilà pourquoi, toujours au printemps dernier, elle a précisé que le groupe allait quitter son siège historique, au cœur de la City, pour une bâtisse plus petite et moins chère. Quitte à abandonner un morceau d'histoire au passage. Puisque le siège historique a hébergé le premier bureau de poste d'Angleterre, et avait été conservé après la Seconde Guerre mondiale, où il avait essuyé d'importants bombardements.

Lire aussi : En pleine tourmente, BT taille à la hache dans ses effectifs

Le chiffre d'affaires de BT est toutefois en léger recul de 2%

Ce plan est censé remettre sur les rails le groupe dont les performances financières et boursières ont été moroses ces dernières années, entre vive concurrence dans l'Internet et le mobile, et la mise au jour, fin 2016, d'un retentissant scandale comptable dans sa branche italienne. Cette restructuration sera pilotée à partir de février par Philip Jansen, qui est le patron du groupe de services de paiement Worldpay et deviendra le nouveau directeur général de BT. Il remplacera Gavin Patterson, poussé vers la sortie en raison du mécontentement d'actionnaires sur ses performances à la tête du groupe.

Le chiffre d'affaires de BT est toutefois en léger recul de 2% à 11,6 milliards de livres (13 milliards d'euros), avec des replis dans l'ensemble de ses branches sauf celle des services (mobile, Internet) aux particuliers, qui comprend EE. Le groupe a toujours des difficultés dans ses activités auprès des entreprises internationales et dans Openreach, sa filiale qui gère le réseau britannique, en raison de baisses de prix. Reste que les investisseurs, eux, semblent un peu plus confiant dans la capacité du groupe à rebondir. En six mois, le titre a gagné 12,7%, à 266,5 pences.

(avec AFP)