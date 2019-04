Télécoms : record de livraisons de câbles en fibre optique

Les usines tournent à plein régime. Les fabricants de câbles à fibre optique ont affiché de belles ventes l'an dernier. Selon le Syndicat professionnel des fabricants de fils et câbles électriques et de communication (Sycabel), quelque 17 millions de kilomètres de câbles en fibre optique ont été commercialisés en France en 2018. Ce qui représente une hausse de 32% par rapport à l'exercice précédent. Un record donc. La production a bien plus que doublé depuis 2015, où moins de 8 millions de kilomètres de câbles en fibre optique avaient été écoulés.

Ce n'est pas une surprise. Les industriels de la fibre, à l'instar des groupes Nexans ou d'Acome, bénéficient de la montée en puissance du plan France très haut débit (FTHD), qui vise, essentiellement via le déploiement de la fibre, à offrir une connexion ultra-rapide à tous les Français à horizon 2022. Les industriels ont dû s'adapter pour répondre à la grosse demande des opérateurs nationaux (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free), et autres opérateurs d'infrastructures, qui déploient la fibre dans les campagnes et zones peu denses.

210 millions d'euros d'investissements

« Sur les six dernières années, la profession a investi dans de nouveaux équipements, construit plus de 55.000 m2 de locaux industriels supplémentaires et recruté ou reconverti plus de 700 personnes pour relever le défi, souligne le Sycabel dans un communiqué. Ces données correspondent à un investissement de 210 millions d'euros, soit 18,5% du chiffre d'affaires de la profession. »

Toujours selon le Sycabel, le secteur « reste mobilisé ». « Il prévoit une nouvelle croissance considérable de la production en 2019, en rapport avec la demande qui devrait rester soutenue », se projette l'organisation.

Les industriels de la fibre rappellent qu'ils ont besoin de visibilité par rapport aux déploiements pour calibrer leurs capacités de production. Surtout, à l'instar d'autres acteurs du FTHD qui redoutent une pénurie de main-d'œuvre, ils rappellent que la réussite du plan « repose aussi sur la disponibilité, partout dans l'Hexagone, d'un nombre suffisant d'installateurs formés et qualifiés aux métiers du déploiement de la fibre optique, maîtrisant les règles de l'état de l'art et les impératifs de la normalisation ». « Le respect des calendriers, mais aussi la garantie de disposer de réseaux déployés de qualité et pérennes en dépendent », renchérissent-ils.

