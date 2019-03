Iliad (Free) mise sur la fibre pour se relancer

Les temps sont durs pour Iliad. En France, lors des derniers trimestres de 2018, l'opérateur de Xavier Niel a perdu des abonnés aussi bien dans le mobile que dans l'Internet fixe. Le groupe, qui a longtemps misé sur des offres à prix cassés pour se faire une place dans l'Hexagone, pâtit désormais des grosses dégriffes de ses concurrents, en particulier celles de SFR et Bouygues Telecom.

Dans le secteur, beaucoup sont pessimistes quant à ses résultats 2018, qui seront dévoilés le 19 mars prochain. D'autant qu'Orange et Bouygues Telecom ont déjà publiés les leurs, lesquels ont été particulièrement solides. Or les télécoms sont un marché mature, où les conquêtes des uns se font systématiquement au détriment des autres...

Les investisseurs d'Iliad, eux, font depuis longtemps grise mine. En Bourse, le titre de l'opérateur a perdu plus de la moitié de sa valeur en un an, et navigue désormais sous les 93 euros.

Pour se relancer en France, Iliad table notamment beaucoup sur la fibre. Il mise sur une augmentation de ses abonnés Internet à très haut débit (plus rentables que les abonnés ADSL) pour se refaire une santé. Pour gagner des fidèles, Iliad a besoin d'investir pour étendre son réseau. C'est dans ce contexte qu'il vient de décrocher, ce lundi 4 mars, un prêt de 300 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI).

Ce n'est pas la première fois qu'Iliad bénéficie de l'aide de l'Europe pour investir dans la fibre. Entre 2020 et 2017, l'opérateur a bénéficié de trois prêts de la BEI pour un montant global de 550 millions d'euros.

Iliad revendique 1 million d'abonnés fibre

Ces investissements permettent à Iliad de toucher davantage de clients. Dans un communiqué publié ce lundi, l'opérateur affirme disposer de « plus d'un million d'abonnés fibre répartis sur 10 millions de prises raccordables dans plus de 90 départements ». D'après l'agence Reuters, Iliad a indiqué vouloir doubler son nombre de clients au très haut débit, et passer le cap des deux millions d'abonnés à la fibre d'ici 18 mois. Le groupe confirme, en outre, son objectif « de disposer de 20 millions de prises raccordables à la fibre en 2022 ».

Pour la signature de ce nouveau prêt de la BEI, Iliad n'a pas choisi n'importe quel lieu. Le groupe de Xavier Niel a organisé la chose dans un ancien abri antiatomique, situé à 25 mètres sous les rues de Paris, et transformé en centre de données par l'opérateur. L'occasion pour Iliad de montrer qu'il est aussi à l'offensive sur le marché du « cloud », via les services d'informatique dématérialisée de sa filiale Scaleway. Sur ce créneau, l'opérateur, qui a doublé ses effectifs en 2018 à 200 personnes, a récemment fait une importante acquisition. Mi-janvier, Iliad a fait main basse, pour près de 100 millions d'euros, sur l'opérateur marseillais Jaguar Network, un spécialiste des télécoms pour les entreprises et de services « cloud ».

