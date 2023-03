Télécoms : Vodafone veut se séparer de 1.000 emplois en Italie

Vodafone Italia broie du noir. L'antenne italienne du géant britannique des télécoms a annoncé lundi avoir entamé des consultations avec les syndicats visant à supprimer 1.000 postes afin de réduire les coûts et faire face à la forte concurrence dans le secteur des télécommunications de la péninsule. « La chute drastique des prix » provoquée par « l'extraordinaire pression concurrentielle » a entraîné « un fort recul du chiffre d'affaires et des marges dans le secteur des télécommunications, sur lequel pèse également la crise énergétique », explique le groupe dans un communiqué.

« Pour Vodafone aussi, l'effet combiné de ces facteurs a conduit à une réduction sensible des recettes et des marges au cours des dernières années », ce qui « met en péril les plans de développement » nécessaires, poursuit-il. Le groupe britannique de téléphonie emploie quelque 5.700 personnes en Italie. Vodafone Italia avait vu son chiffre d'affaires reculer de 1,8% à 4,38 milliards d'euros lors de son exercice décalé 2021-2022.

Appels à la consolidation

Sa maison mère avait rejeté en février 2022 une offre à 11,25 milliards d'euros de son concurrent français Iliad pour le rachat de Vodafone Italia, jugeant que cette proposition n'était « pas dans le meilleur intérêt de ses actionnaires ». En Italie, Vodafone détient une part de marché de 28,5% dans le mobile et de 16% dans le fixe.

Plusieurs dirigeants d'opérateurs téléphoniques ont appelé à la consolidation du marché européen pour réduire la concurrence et accroître leur rentabilité, à l'heure où ils investissent lourdement dans le déploiement de la 5G et la fibre optique. Quant aux prix des abonnements, l'Italie et la France présentent les niveaux « les plus bas des grands pays occidentaux », selon une étude du cabinet Arthur D. Little.

(avec AFP)