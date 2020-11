Vente en ligne : le manque de notoriété, un vrai frein pour les solutions françaises face aux Gafa

"Quand on est commerçant, on se dirige naturellement vers les solutions les plus connues qui sont souvent américaines. Nous on leur dit qu'il existe des solutions moins connues mais tout aussi efficaces qui sont françaises ou européennes", indique Nicolas Brien, de France Digitale. (Crédits : Charles Platiau)

Pour les petits commerces dits "non essentiels", à l'arrêt à cause du reconfinement, vendre en ligne devient une question de survie. De nombreuses startups françaises proposent des outils efficaces et compétitifs pour les aider dans leur transformation numérique (création de sites internet, click&collect, paiement, livraison...). Problème : elles manquent encore cruellement de notoriété. L'Etat, via une labellisation de solutions, et France Digitale, via un "kit e-commerce" à destination des petits commerces, tentent d'y remédier.