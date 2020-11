Xbox et PS5 : les dernières consoles populaires avant la domination du cloud gaming ?

Grand retour pour Microsoft et Sony, qui s'apprêtent à lancer leurs consoles de jeux vidéo nouvelle génération sept ans après leurs dernières sorties. Microsoft sort deux nouvelles versions de sa console de salon à partir de ce mardi, la "Xbox Series S" (299 euros) et la "Xbox Series X" (499 euros). Sony proposera quant à lui ses deux nouvelles versions à compter du 19 novembre, la PS5 (499 euros) et la PS5 "digital edition" (399 euros).

Fermeture des magasins dans plusieurs pays, incertitude des consommateurs face à la crise économique... Alors que le premier confinement et les différentes restrictions liées au coronavirus ont mondialement porté le secteur du divertissement au premier semestre (streaming audio et vidéo, jeux vidéo...), le contexte actuel sera-t-il propice aux fabricants ? "La question se pose. Mais les projets de lancement de consoles sont de longue haleine, et cela aurait été difficile pour les fabricants de renoncer à ce rétroplanning", estime Laurent Michaud, économiste spécialiste du jeux vidéo pour le groupe Icônes.

Car la période qui s'ouvre va tout de même être marquée par Thanksgiving aux Etats-Unis -où les magasins ne sont pas encore fermés- puis les fêtes de fin d'année, qui sont traditionnellement des moments-clés...