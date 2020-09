Après Google et Microsoft, Amazon se lance dans les jeux vidéo à la demande

Face à Google et Microsoft, Amazon veut sa part du gâteau. L'ogre du e-commerce a annoncé jeudi le lancement de Luna, une plateforme de jeux vidéos à la demande, alors que des rumeurs sur le projet courait depuis 2019. Cette plateforme permettra aux joueurs d'accéder directement à leurs jeux en ligne via le cloud (informatique à distance) sur l'appareil de leur choix - exit les bons vieux disques et les téléchargements.

Ce nouveau mode d'accès aux jeux vidéo permet aux "joueurs de profiter des jeux Luna sur leurs appareils préférés sans longs téléchargements, mises à jour, matériel coûteux ou configuration compliquée", affirme le groupe de Jeff Bezos dans un communiqué de presse publié jeudi.

L'avantage : les joueurs "peuvent même commencer à jouer sur un écran et reprendre leur partie au même endroit pour la continuer sur un autre appareil". Uniquement disponible aux Etats-Unis pour l'instant, la plateforme Luna est accessible sur ordinateurs (PC et Mac), applications de l'écosystème Apple (iPhone et iPad) et le...