Impôts : la date limite pour déclarer ses revenus en format papier repoussée au 31 mai

C'est un report bienvenu pour les retardataires. La date limite pour l'envoi de la déclaration de revenus 2021 en format papier est finalement repoussée au 31 mai, au lieu du 19 mai, a annoncé le ministère de l'Economie. Ce décalage est justifié par les retards dans l'envoi du document prérempli à certains contribuables concernés.

"Certains usagers ont reçu leur déclaration de revenus 2021 préremplie au format papier sensiblement plus tard que les années précédentes", explique Bercy, en précisant que cela "concerne un peu moins de 5% des usagers destinataires de ces déclarations".

Depuis 2019, les ménages qui le peuvent ont l'obligation de déclarer en ligne leurs revenus. Une mesure qui ne concerne pas ceux dont la résidence principale n'est pas connectée à internet ou qui sont dans l'incapacité de le faire parce qu'ils sont trop âgés ou handicapés. Ils peuvent encore remplir une déclaration papier.

La quasi-totalité des contribuables remplissent donc leur déclaration de revenus en ligne. Et pour eux, le calendrier initial est maintenu. Ils doivent la valider entre le 24 mai et le 8 juin en fonction de leur département de résidence.

Deuxième incident dans la campagne de déclaration de revenus

Il s'agit du deuxième incident qui impacte cette campagne de déclaration de revenus. En effet, au lendemain de son ouverture, des erreurs de pré-remplissage de certaines déclarations d'agents publics avaient conduit la direction générale des finances publiques (DGFiP) à suspendre pendant trois jours le service de déclaration en ligne. Et pour cause, environ un million d'agents publics avaient constaté un écart entre leur revenu réel et celui pré-rempli sur leur déclaration. Cela faisait suite à un problème de prise en compte des heures supplémentaires qu'ils avaient effectuées en 2021.

Avec AFP