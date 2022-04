Impôts : la déclaration de revenus en ligne suspendue « au moins pour le week-end »

24 heures seulement après son lancement, la campagne de déclaration de revenus 2022 est temporairement suspendue. En cause ? Une alerte venue de professeurs qui s'inquiétaient de l'écart entre leurs revenus réels et ceux figurant dans leurs déclarations préremplies. Certaines réactions sur les réseaux sociaux parlent de majorations des revenus comprises entre 30% et 60%.

« Nous avons constaté des écarts sur certaines catégories, dont les professeurs et des travaux d'expertise sont en cours en ce moment », a déclaré à l'AFP le représentant de la Direction des finances publiques (DGFiP). Cette dernière estime que les écarts constatés n'affecteront pas le montant de l'impôt prélevé, ni le prélèvement à la source. Elle a néanmoins préféré suspendre les télédéclarations « le temps de mener les contrôles nécessaires ».

« Nos équipes sont pleinement mobilisées pour traiter cette situation dans les meilleurs délais », a-t-elle assuré dans un communiqué publié vendredi. La suspension devrait durer « au moins pour le week-end », a-t-il été précisé, « le temps de mener les investigations nécessaires ».

Pour les personnes qui ont déjà rempli et validé leur déclaration de revenus et qui constatent une erreur au niveau du préremplissage, l'administration précise qu'il sera toujours « possible de la corriger ultérieurement ». Et d'indiquer : « Toutes les informations vous seront données dès la réouverture du site ».

Calendrier identique malgré la suspension

Malgré ce contretemps, le calendrier de la campagne est maintenu, a indiqué la DGFiP dans son communiqué. Pour les ménages français qui choisissent d'effectuer leur déclaration en ligne, la date limite s'échelonne donc toujours du 24 mai au 8 juin, en fonction de leur département de résidence. L'an dernier, 87,3% des foyers avaient fait leur dernière déclaration d'impôts en ligne ou de manière automatique selon le directeur général des Finances publiques Jérôme Fournel.

La date limite de déclaration en ligne est fixée au mardi 24 mai 2022 à minuit pour les départements allant de 01 (Ain) à 19 (Corrèze), le mardi 31 mai 2022 avant minuit pour les départements allant de 20 (Corse-du-Sud) à 54 (Meurthe-et-Moselle) et le mercredi 8 juin 2022 pour les départements allant du 55 (Meuse) au 976 (Mayotte).

Les ménages qui ne peuvent pas faire de déclaration en ligne et remplissent encore une déclaration papier ont de leur côté jusqu'au 19 mai à minuit pour la renvoyer.

Les nouveautés 2022

Cette année, la déclaration de revenus comporte quelques nouveautés comme la revalorisation de 10% du barème kilométrique, qui permet aux ménages imposés de déduire comme frais professionnels une partie de leurs dépenses en carburants.

Cette mesure avait été décidée face à la hausse des prix des carburants et devrait concerner 4,3 millions de foyers déclarant leurs frais réels, dont 2,5 millions sont effectivement imposés, selon une source gouvernementale.

Par ailleurs, la prime Macron, autrement dit la prime défiscalisée de pouvoir d'achat a été prolongée en 2021. Elle est exonérée d'impôt dans la limite de 1.000 euros pour tout salarié gagnant moins de trois fois le Smic (brut), et jusqu'à 2.000 euros pour les entreprises de moins de 50 salariés ayant conclu un accord d'intéressement ou de valorisation des métiers dit de la « deuxième ligne » (c'est-à-dire les professionnels, hors soignants, qui ont continué à travailler sur site pendant les confinements).

Le gouvernement a aussi prolongé le relèvement, à 75% du montant du don, de la réduction d'impôt octroyée pour un don à une association d'aide aux plus démunis. Ce relèvement s'applique aussi aux dons faits à des associations cultuelles.

Par ailleurs, de nouveaux crédits d'impôt font leur apparition cette année : celui de 30% accordé pour un premier abonnement à la presse d'information, ou encore celui de 75% (dans la limite de 300 euros) pour l'installation d'un système de recharge de véhicule électrique dans un logement.

Enfin, le taux de la réduction d'impôt pour un investissement dans des PME est porté de 18% à 25% pour les investissements réalisés entre le 9 mai et le 31 décembre 2021.

À noter que la prime inflation de 100 euros perçue dès décembre 2021 par des millions de ménages n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.

(Avec AFP)