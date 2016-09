Fermeture de la centrale de Fessenheim : les syndicats d'EDF appellent à la grève

Après le dossier Alstom, un autre dossier potentiellement brûlant redémarre pour le gouvernement. Les quatre syndicats représentatifs d'EDF (CGT, CFE-CGC, CFDT et FO) appellent à faire grève mercredi, pour protester contre la fermeture programmée de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin).

Promesse de campagne de François Hollande, les réacteurs devraient s'arrêter à l'horizon 2018. Un accord a été trouvé entre l'Etat et l'électricien : le premier devrait verser 400 millions d'euros d'indemnisation au second. Cet accord sera présenté mercredi au comité central d'entreprise (CCE), qui aura jusqu'à fin octobre pour rendre son avis. La direction d'EDF rappelle en outre que le conseil d'administration se prononcera d'ici fin 2016 sur l'indemnisation et la demande d'abrogation de l'autorisation d'exploiter.

Syndicats remontés

Pour la CGT, comme pour les autres syndicats, l'annonce de la fermeture de Fessenheim, ouverte en 1977, ne passe pas : "On n'a pas exploré" toutes les conséquences "sur le réseau électrique français et les répercussions économiques et sociales" affirme la CGT. La CFE Energies embraye : "Où est donc la cohérence d'un gouvernement qui se gargarise dans le même temps de refonder la filière nucléaire ?" tonne le syndicat dans un communiqué, parlant même d'une "aberration industrielle, économique, sociale et climatique".

Outre la grève de mercredi à EDF, un rassemblement est prévu devant le siège du CCE, à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), auquel devrait participer une centaine de salariés de Fessenheim.

(Avec AFP)