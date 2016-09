Hausse de salaires "prudentes" pour 2017

Les entreprises prévoient d'augmenter les salaires de 2.3% en 2017, selon le cabinet qui a sondé 306 entreprises installées en France, entre le 6 juin et le 22 juillet dernier. La même étude, un an plus tôt, tablait sur une hausse des salaires pour 2016 à 2.4%, alors que la hausse réelle constatée fut de 2.7%. C'est une baisse constante depuis 2013, dernière année de progression pour la hausse des salaires en France. Le cabinet AON Hewitt qualifie cette prévision de hausse « d'historiquement basse ».

"Après un sursaut en 2016, on retombe pour 2017 à des niveaux un peu inférieurs. Les entreprises sont prudentes car elles pensent que l'inflation restera faible et la visibilité économique n'est pas au rendez-vous", explique à l'AFP Vincent Cornet, directeur Rémunération globale au sein du cabinet.

Même constat pour le pouvoir d'achat

La faible inflation prévue en 2017 (+0.5% selon l'INSEE) ne devrait donc pas énormément peser sur le pouvoir d'achat des français. Celui-ci devrait donc lui aussi être en hausse l'année prochaine, une hausse moins importante qu'en 2016. Dans un contexte de faible croissance, seules 2.1 % des entreprises prévoient un gel des salaires pour 2017. Dans le détail, les entreprises étrangères basées en France prévoient une plus grande hausse des salaires (2.4%) que celles ayant leur siège social dans le pays (1.9%).

Seulement quand la France regarde chez ses voisins, elle se mue en mauvaise élève. En effet, l'Allemagne et l'Angleterre prévoient respectivement 2.8% et 2.9% de hausse des salaires pour 2017.

(Avec AFP)