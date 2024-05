La Côte d’Opale à l’heure anglaise

Sous la mer, à 60 mètres de profondeur, Philippe Cozette abat la dernière paroi au marteau-piqueur. La chaleur est étouffante, 35 degrés. Une fois le trou devenu assez grand, l'ouvrier se retrouve face à son comparse anglais qui a donné le coup de pioche côté britannique, Graham Fagg. Voilà réunis, ce 1ᵉʳ décembre 1990, les deux tronçons du tunnel sous la Manche, qui allait être inauguré trois ans et demi plus tard. « Nous nous sommes serré la main ; je lui ai dit "Welcome to France" et lui m'a salué d'un "Bonjour mon ami" en français : nous le sommes restés jusqu'à sa mort, il y a deux ans », livre ce septuagénaire.

« Bienvenue au Royaume-Uni »

Cet enfant du pays a plaisir à jouer les « greeters » - guides bénévoles - près de l'entrée du terminal du Shuttle, emprunté chaque jour par 400 trains, à une poignée de kilomètres de Calais, dans le Pas-de-Calais. Philippe Cozette se trouve cette fois en surplomb des flots, à mi-pente du cap Gris-Nez. Emmitouflé dans son coupe-vent, il décrit, photos à l'appui, comment ce chantier a façonné la campagne. Il suffit de plisser les yeux pour apercevoir les falaises blanches de Douvres, à 34 kilomètres de l'autre côté du Channel. Preuve de leur proximité, un texto s'affiche sur l'écran du téléphone alors que l'on s'approche du bord de l'avancée argilo-gréseuse : « Bienvenue au Royaume-Uni ».

Autrefois reliées, la Grande-Bretagne et l'Europe occidentale se sont séparées en deux étapes, dont la dernière remonte à 160 000 ans. L'espace entre les deux se remplit d'eau et devient la Manche, sans empêcher que l'histoire du Pas-de-Calais reste étroitement mêlée à celle de l'Angleterre depuis l'Antiquité. Rodin a rendu célèbre un épisode du début de la guerre de Cent Ans avec sa sculpture des Bourgeois de Calais : six marchands, représentés pieds nus, la corde au cou, qui se sacrifièrent pour remettre les clés de la ville au roi d'Angleterre Édouard III. S'ils eurent la vie sauve grâce à la reine Philippa, s'ensuivirent plus de deux cents ans de présence anglaise à Calais, de 1347 à 1558. L'église Notre-Dame, de style Tudor, demeure l'un des rares vestiges qui réchappèrent de la Seconde Guerre mondiale. Le général de Gaulle y épousa en 1921 la Calaisienne Yvonne Vendroux. On retrouve sa haute silhouette en bronze en deux endroits de la cité : avec sa femme place d'Armes, et au côté de Winston Churchill en hommage à l'alliance franco-britannique.



À Boulogne-sur-Mer, le dôme de la basilique Notre-Dame culmine à 101 mètres au dessus du niveau de la mer, dans le but d'être visible depuis les côtes anglaises © LTD / LES COFLOCS

Les premiers bains de mer

Calais marque le point le plus au nord de la Côte d'Opale, ainsi nommée en raison de sa lumière changeante. La ville revendique son côté populaire avec des baraques à frites sur sa digue, sa plage où les familles pique-niquent sur leurs serviettes. Boulogne-sur-Mer, à 40 kilomètres au sud, a contribué à populariser les bains de mer à partir de 1815. Après que le docteur Richard Russell (1687-1759) en eut promu les bienfaits à Brighton, ses disciples gagnèrent le sud : le premier port de pêche français devint le Saint-Trop' de l'époque, peuplé pour un tiers de Britanniques. L'écrivain Charles Dickens y vint trois étés, de 1854 à 1856, donnant son nom à la promenade sur les remparts. Des mots anglais sont entrés dans le patois chti, tels que « wassingue » - serpillière -, dérivé de « washing ».



Villas à Wimereux © LTD / LES COFLOCS

Plus huppé, Wimereux fut créé ex nihilo à la fin du XIXe siècle. Parées de couleurs pimpantes, certaines de ses villas anglo-normandes comportent un bow-window très british. Un golf y fut ouvert dès 1901, ainsi qu'un casino, les jeux d'argent étant alors interdits en Grande-Bretagne sous l'influence puritaine de la reine Victoria. Les Londoniens venaient aussi tenter leur chance à la roulette au Touquet, station chic développée par un compatriote, John Whitley. Comme outre-Manche, on y pratiquait le tennis, le golf et l'équitation dans sa forêt, loisirs toujours d'actualité. James Bond vit le jour dans l'un de ses palaces, le Westminster, où séjourna son auteur, Ian Fleming, en 1953. Celui-ci situa l'action de la première aventure de l'agent 007, Casino Royale, à Royale-les-Eaux, alias Le Touquet... Et c'est dans le bar de cet hôtel que Sean Connery parapha son premier contrat pour incarner l'agent secret au cinéma, dans James Bond OO7 contre Dr No. Autre signature, ponctuée par un déjeuner entre ces murs de briques : le traité du Touquet, en 2003, qui déplace la frontière britannique au point d'embarquement des migrants, soit sur la Côte d'Opale. Le Brexit reste le dernier épisode marquant. « Les Anglais reviennent, représentant 20 % de notre clientèle », rassure John Banizette, directeur général du cinq-étoiles. Dans le hall trône une photo d'Élisabeth II, dont l'aéroport du Touquet porte désormais le nom. Cette même souveraine qui inaugura il y a trente ans le tunnel sous la Manche. Un lien indéfectible.

Les 30 ans du tunnel sous la manche Le 6 mai



Le premier point de passage terrestre entre la Grande-Bretagne et la France a été inauguré le 6 mai 1994 par François Mitterrand et Élisabeth II. Pour une visite avec un greeter : greeters62.com Plus d'infos sur pas-de-calais-tourisme.com



Char à voile © LTD / F.GOUDEAU