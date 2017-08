JO Paris 2024 : où se dérouleront les compétitions ?

Paris est désormais la seule ville en lice pour organiser les Jeux olympiques et paralympiques d'été en 2024. Los Angeles étant candidate pour les Jeux de 2028, la victoire de la capitale françaises semble assurée. Voici les sites qui accueilleront les compétitions.

En Ile-de-France, cinq départements seront concernés par cet événement

Dans Paris intramuros

Les épreuves auront lieu à Bercy Accor Hotel Arena 1 et 2 (basket, judo, lutte libre et lutte gréco-romaine), au Grand Palais (escrime, taekwondo), à l'Esplanade des Invalides (tir à l'arc), au Parc des Princes (football), à Paris Expo Porte de Versailles (handball, tennis de table), à Roland-Garros (tennis et boxe), dans la Seine (eau libre), au Stade Jean-Bouin (rugby à 7), à la Tour Eiffel (beach-volley), au Trocadéro (triathlon) et au Zénith (boxe, judo, taekwondo).

En Seine-Saint-Denis

Les épreuves se dérouleront au Stade de France, à Saint-Denis (athlétisme, cérémonies d'ouverture et de fermeture), au Centre aquatique de Saint-Denis (natation, natation synchronisée, plongeon), au Parc des expos du Bourget (badminton, tir, volley-ball, village des médias) et à la Piscine de Marville de Saint-Denis (water-polo). le village olympique sera construit sur le Site Pleyel de l'Ile-Saint-Denis.

Dans les Yvelines

Les épreuves se dérouleront à la Colline d'Elancourt (VTT), au Golf national de Guyancourt (golf), au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines (cyclisme sur piste, BMX, pentathlon moderne), dans la Vallée de Chevreuse (cyclisme sur route) et au Château de Versailles (équitation, pentathlon moderne).

Dans les Hauts-de-Seine

À Nanterre, la U Arena/Arena 92 accueillera les compétitions de gymnastique, de gymnastique artistique, de trampoline et d'haltérophilie. A Colombes se tiendra le tournoi de hockey sur gazon.

En Seine-et-Marne

Les compétitions d'aviron et de canoë-kayak seront organisées sur la Base nautique de Vaires-sur-Marne.

En dehors de l'Ile-de-France

Les épreuves de voile olympique se dérouleront dans la rade de Marseille et sa marina.



Quant au tournoi olympique de football, il sera disputera dans neuf stades :

- Parc des Princes, à Paris

- Stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq

- Stade la Beaujoire à Nantes

- Parc Olympique Lyonnais à Décines

- MatMut Atlantique à Bordeaux

- Stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne

- Allianz Riviera à Nice

- Stadium de Toulouse

- Stade Vélodrome à Marseille