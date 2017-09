Les retraites devraient bénéficier d'un coup de pouce en octobre

Après trois années de stagnation ou presque, les retraites vont de nouveau connaître une revalorisation. Le montant de la pension de base augmentera de 0,8% le 1er octobre, rapportent Les Échos dimanche. Cette revalorisation concernera les régimes alignés, à savoir le régime général des salariés du privé, le RSI des indépendants, la MSA des agriculteurs, précise le quotidien économique et financier.

Ce coup de pouce, écrit le journal, "intervient après trois années de vaches maigres".

"En 2016, l'inflation a été trop faible pour qu'ils bénéficient d'une revalorisation; en 2015, ils n'ont eu droit qu'à un maigre +0,1% ; en 2014, l'exécutif a décider de geler les pensions pour faire des économies", explique-t-il.

Pas de hausse pour la retraite complémentaire

En revanche, ajoutent Les Échos, la retraite complémentaire, dont la date de revalorisation a été décalée en novembre, n'augmentera toujours pas en 2017, pour la quatrième année d'affilée. Le gouvernement compte relever la CSG (Contribution sociale généralisée) en 2018 afin de compenser la baisse d'autres prélèvements.

Cette hausse de la CSG devrait peser notamment sur le pouvoir d'achat des retraités, "alors qu'[Emmanuel Macron] mène une politique de redistribution du pouvoir d'achat des retraités vers les actifs", rappellent le quotidien économique.

Le président français a parallèlement promis d'augmenter le minimum vieillesse versé aux retraités les plus modestes. En outre, il a annoncé en juillet une réforme globale du système des retraites "dont les orientations seront présentées au Parlement au premier semestre 2018" pour passer des 37 régimes actuels à "un régime beaucoup plus fort et stable"