Primaire à droite : déjà 8 millions d'euros dans la poche des Républicains

"Jackpot !", a dû s'écrier Thierry Solère, président de la commission d'organisation de la primaire de la droite et du centre. La participation massive dimanche, avec plus de 4 millions d'électeurs, n'est pas seulement une bonne nouvelle pour la démocratie, mais aussi pour les caisses du parti. En faisant payer 2 euros à chaque votant, Les Républicains ont ainsi récolté au moins 8 millions d'euros.

Une somme deux fois supérieure à celle collectée par le PS en 2011. Il faut dire que la participation était moindre, de même que le coût pour les votants. Il y a cinq ans, près de 2,6 millions de personnes s'étaient déplacées aux urnes, déboursant 1,50 euro en moyenne. Résultat, le Parti socialiste avait amassé 4 millions d'euros pour le seul premier tour.

Régler les factures de la primaire et financer la campagne du vainqueur

La droite fera la même utilisation de cet argent que la gauche en 2011. Tout d'abord cet argent viendra rembourser les frais d'organisation de la primaire, dont le coût devrait être donné d'ici la fin du moins. La facture devrait s'élever entre 5 et 9 millions d'euros, selon Europe 1.

Si excédent il y a, il servira au financement de la campagne du vainqueur. La bataille entre François Fillon - qui a récolté 44,1% des voix - et Alain Juppé (28,6%) se déroulera dimanche 27 novembre. Lors de ce second tour, les électeurs devront de nouveau s'acquitter de 2 euros pour y participer. En 2011, la gauche avait attiré plus de participants lors du duel entre François Hollande et Martine Aubry, avec 2,9 millions de personnes, contre 2,6 millions pour le premier tour. Thierry Solère n'a pas fini de se réjouir.

