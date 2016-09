Primaire EELV : Caroline De Haas, directrice de campagne de Cécile Duflot

Députée de Paris et candidate à la primaire d'Europe écologie les Verts (EELV), Cécile Duflot a donc choisi Caroline De Haas comme directrice de campagne. Un choix somme toute intéressant au regard de l'ampleur médiatique prise par cette dernière au moment de la loi Travail. En lançant une pétition Loi Travail : non, merci ! signée par près d'1,4 million de personnes, elle s'est en effet positionnée comme l'une des personnalités qui comptent dans la mouvance qui s'élève contre « cette gauche qui n'a plus de nom », pour reprendre les mots de Cécile Duflot. Caroline De Haas dit avoir été séduite par la vision de la politique de l'ancienne ministre du Logement, « le meilleur outil pour faire changer le monde », estime-t-elle dans un billet publié sur son blog Mediapart.

Vocation pour l'écologie

Fondatrice de Osez le féminisme!, ex-conseillère de Najat Vallaud-Belkacem au ministère du droit des femmes, Caroline de Haas s'est découverte ces dernières années une vocation pour l'écologie, similaire à celle qu'elle eut pour l'engagement féministe. Passée par le parti socialiste, elle a également travaillé avec Benoît Hamon et fait la campagne de Martine Aubry lors des primaires socialistes en 2011, avant de soutenir François Hollande en 2012. Elle quitte finalement le parti socialiste en 2014.

Pour justifier son ralliement à Cécile Duflot, Caroline de Haas a aussi indiqué que Cécile Duflot représentait « la meilleure chance de réaliser l'union de la gauche ». Un sujet de préoccupation pour nombre de militants de gauche, et qui sera certainement débattu lors de cette primaire qui se déroulera en octobre. Cécile Duflot y affrontera les députés européens Michèle Rivasi, Karima Delli et Yannick Jadot.