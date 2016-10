À Abu Dhabi, plus de 700 euros d'amende pour ne pas avoir lavé sa voiture

Abu Dhabi c'est lancé dans une chasse à la crasse très coûteuse pour certaines automobilistes. La municipalité profite des longues absences de ses résidents pour distribuer des amendes très salées aux propriétaires de voitures sales : 3.000 dirhams des Emirats arabes unis (AED) (environ 730 euros) - soit six fois plus qu'à Dubaï où il est également interdit de posséder une voiture sale -, rapporte The National, un quotidien local en anglais appartenant au gouvernement.

"Jusqu'à 50 véhicules reçoivent chaque mois une amende et sont remorqués à la fourrière pour avoir été abandonné dans les lieux publics, ce qui défigure l'image de l'a ville", a expliqué au journal un porte-parole de la municipalité.

Propriétaires absents, voitures aux quatre vents

Pour ceux qui possèdent une place de parking sous-terrain, le problème est moindre mais la plupart des expatriés qui habitent la ville n'en possèdent pas. Leurs voitures sont donc garées en extérieur et soumises aux tempêtes de sables et à l'accumulation de poussière, ce qui les rend donc sales. En théorie, il leur suffirait de laver leur véhicule avant de se rendre quotidiennement au travail, mais c'est justement en périodes de vacances que la municipalité enregistre le plus grand nombre d'amendes, profitant de l'absence des propriétaires. La situation est tellement absurde que certains résidents n'hésitent désormais plus à payer des gardiens d'immeuble ou des entreprises privées de nettoyage pour prendre soin de leur véhicule pendant qu'ils sont à l'étranger.