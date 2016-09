A Standford, des cours gratuits contre un emploi imposé géographiquement

Suivre gratuitement des cours à la très prestigieuse université de Standford sans dépenser un sou ? C'est le rêve de bon nombre d'étudiants américains, tant la perspective de s'endetter de plusieurs de dizaines de milliers de dollars au cours de la prochaine décennie est loin d'être attirante. L'institution californienne a décidé d'offrir environ 160.000 dollars (142.000 euros) de frais de scolarité de son dernier MBA (maîtrise en administration des affaires, en deux ans) aux étudiants prêts à venir ensuite travailler deux ans dans le Midwest, rapporte Bloomberg. Un programme similaire a auparavant été lancé pour huit étudiants en provenance de pays africains.

Promue par la Standford Graduate School of Business, qui figure chaque année sur le podium des meilleures écoles de commerce américaines, la bourse se destine aux étudiants citoyens américains (ou résidents permanents) dans le besoin financier et qui désirent "s'engager pour le développement économique des régions mal desservies des États-Unis". En l'occurrence, c'est au Midwest -qui comprend l'Illinois, l'Indiana, l'Iowa, le Michigan, le Minnesota, le Missouri, l'Ohio, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Nebraska, le Kansas et le Wisconsin- que les étudiants iront travailler, une région avec laquelle ils doivent aussi montrer des "liens étroits", détaille le site de Standford. L'initiative permet également à l'université d'augmenter la diversité géographique des élèves qui viennent y étudier.



Carte des États-Unis montrant les différentes régions. Source : Bureau du recensement des États-Unis. Capture d'écran. Carte des États-Unis montrant les différentes régions. Source : Bureau du recensement des États-Unis. Capture d'écran.

Une pratique de plus en plus en vogue

Pour l'année scolaire 2016-2017, trois bourses seront offertes. Un nombre certes insuffisant pour régler les problèmes du Midwest: la région, qui comprend notamment la "ceinture de la rouille", a fortement subi le déclin de l'industrie lourde et connu une augmentation de population moindre que le reste des États-Unis ces dernières années. Mais le nombre de boursiers pourra être amené à augmenter. La région offre toutefois des avantages, souligne Tech Insider, citant notamment les salaires compétitifs et le faible coût de la vie offert par la "Silicon Prairie" -le nom donné aux technopoles de l'Illinois, d'Austin et de Dallas.

Si l'initiative est une première pour l'université de Standford, financer les études pour attirer des jeunes dans des régions "sinistrées" n'est pas une nouveauté. La pratique est même de plus en plus fréquente dans les études prestigieuses afin de combler les "déserts", notamment médicaux.

En France, le conseil général de Seine-et-Marne a débloqué en 2014 le dispositif OK Doc, reversant 1.000 euros par mois aux étudiants en médecine au cours de leurs trois dernières années de cursus s'ils viennent s'installer dans le département pendant au moins cinq ans. Plus récemment, l'Assurance maladie s'est dite prête en mai 2016 à verser 50.000 euros sur deux ans à tout praticien venant s'installer dans un désert médical.