Canal mer Morte - mer Rouge : les entreprises désignées

Un chantier estimé à 1,1 milliard de dollars. La Jordanie a annoncé lundi qu'elle avait choisi les entreprises chargées de réaliser la première phase du canal de la mer Rouge à la mer Morte. Cette dernière, dont le niveau a baissé de 27 mètres entre 1977 et 2013, risque l'assèchement à terme si rien n'est fait.

Cinq consortiums internationaux (France, Chine, Singapour, Canada, Japon), regroupant 20 compagnies spécialisées, vont lancer les travaux à partir de 2018. La première phase prévoit notamment de construire des infrastructures permettant de puiser quelque 300 millions de m3 par an d'eau de la mer Rouge dans le golfe d'Aqaba, au sud de la Jordanie. La construction d'une usine de dessalement d'eau, d'une capacité de 65 à 85 millions de m3 par an, est également au programme.

Accord régional

L'assèchement de la mer Morte a débuté dans les années 1960 en raison de l'exploitation intensive des eaux du Jourdain, principal fleuve qui l'alimente, mais aussi de la présence sur ses rivages de nombreux bassins d'évaporation, utilisés pour l'extraction de minéraux précieux.

La Jordanie, Israël et l'Autorité palestinienne, qui se partagent les rivages de la mer Morte, ont signé en 2013 un accord destiné pour la sauver et améliorer le partage des eaux. La Jordanie et Israël ont signé en février 2015 un accord pour l'exécution du projet.

(Avec AFP)