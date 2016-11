Clinton contre Trump : quel président pour l’Amérique ?

Après une course à l'investiture qui a tenu le monde entier en haleine, le duel final pour la présidence des États-Unis s'annonce explosif, avec deux candidats aux personnalités profondément antinomiques. D'un côté, une femme politique affirmée, sénatrice démocrate d'expérience et diplomate aguerrie (elle fut secrétaire d'État dans le gouvernement de Barack Obama, de 2008 à 2013). De l'autre, un milliardaire sanguin, sans expérience en politique, dont la carrière de businessman controversé a longtemps défrayé la chronique.

À la surprise générale, Donald Trump, célèbre pour son émission de téléréalité (The apprentice), a remporté la primaire républicaine. Sa méconnaissance des dossiers, ses incohérences et ses volte-face en avaient fait la risée des commentateurs... avant qu'il ne prenne tout le monde de court et ne distance ses onze concurrents. Du côté des démocrates, Hillary Clinton n'en est pas à son coup d'essai : en 2008, elle avait perdu la primaire face à Barack Obama. Malgré sa revanche huit ans après, de trop nombreux scandales assombrissent son parcours, notamment la très sensible "affaire des e-mails", ainsi que les attaques répétées du camp républicain sur sa supposée négligence dans l'attaque de l'ambassade de Benghazi en Lybie, qui avait causé la mort de quatre Américains en 2012, dont l'ambassadeur J. Christopher Stevens.

Désamour et passion

Revenant sur les biographies respectives des deux candidats et retraçant leur campagne marathon, ce documentaire se veut bien plus qu'un double portrait. On y découvre des images d'archives inédites ainsi que de nombreuses interviews qui éclairent les enjeux d'un duel hors norme qui, malgré le désamour du peuple américain pour chacun des candidats, suscite un intérêt monumental.