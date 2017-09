Corée du Nord : Trump prépare de nouvelles sanctions

Pas question de rester les bras croisés. Le président américain, Donald Trump, réunira dimanche son équipe de sécurité nationale après l'annonce d'un nouveau test nucléaire mené par la Corée du Nord, Washington préparant de nouvelles sanctions. "L'équipe de sécurité nationale suit le dossier de près", a indiqué Sarah Huckabee Sanders, porte-parole de la Maison Blanche, indiquant qu'une réunion avec le président était prévue plus tard dans la journée. Dans une série de tweets matinaux, M. Trump a une nouvelle fois dénoncé les actes "hostiles et dangereux" de Pyongyang et jugé que la politique d'"apaisement" vis-à-vis du régime de Kim Jong-Un était vouée à l'échec.

Dans le même temps, le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a évoqué de nouvelles sanctions à venir. "Je vais préparer une série de sanctions, que je vais présenter au président", a-t-il annoncé sur la chaîne Fox News. "Ceux qui font des affaires avec eux (la Corée du Nord) ne pourront pas faire des affaires avec nous", a-t-il mis en garde, précisant que les Etats-Unis entendaient travailler avec leurs alliés et avec la Chine. Un peu plus tôt, la chancelière allemande, Angela Merkel, et le président français, Emmanuel Macron, s'étaient de leur côté déclarés favorables à "un durcissement" des sanctions de l'Union européenne contre Pyongyang.

Amoindrir les recettes

Début août, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une septième salve de sanctions visant à priver la Corée du Nord d'un milliard de dollars de recettes tirées de ses exportations de charbon, de fer, de minerai de fer et de sa pêche. Ces sanctions ont en particulier été approuvées par la Chine, principal soutien économique de Pyongyang et destinataire de quelque 90% des exportations nord-coréennes. Les Etats-Unis, de leur côté, ont commencé à prendre des sanctions bilatérales visant notamment des institutions financières chinoises en affaire avec la Corée du Nord.

Sur ce front, l'Europe n'est pas en reste. La chancelière allemande, Angela Merkel, le président français, Emmanuel Macron, et le chef du gouvernement italien, Paolo Gentiloni, sont favorables à "un durcissement" des sanctions de l'Union européenne contre la Corée du Nord après son essai nucléaire, ont indiqué dimanche le gouvernement allemand et l'Elysée. Lors d'une conversation téléphonique, les dirigeants allemand et français ont jugé que "la dernière provocation en date du dirigeant à Pyongyang a atteint une nouvelle dimension", indique le gouvernement allemand dans un communiqué.

(avec AFP)