La « Global Britain » de Theresa May face au scepticisme de Davos

Brexit Time à Davos, jeudi 19 janvier, avec une intervention très attendue de la Première ministre britannique Theresa May, venue faire le service après-vente de la "Global Britain" énoncée deux jours plus tôt. Sur la forme, le contraste était saisissant entre le show man David Cameron, qui l'an dernier avait fait un stand-up seul sur scène, lançant lui-même le jeu des questions avec la salle, pour tenter de convaincre que finalement, le Royaume-Uni finirait par se rallier au Yes au référendum sur son maintien dans l'UE. Un an plus tard, patatras, c'est la gueule de bois, encore renforcée par la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine, et Theresa May a eu du mal à convaincre, bien sagement debout derrière son pupitre, que la Great Britain était en mesure de devenir la Global Britain qu'elle aspire à construire.

Sur le fond, de fait, Theresa May est restée dans l'incantation, se contentant de positionner son pays comme le champion de la globalisation, dont la mission est de défendre « les forces du bien » du libre-échange face aux partis populistes qui en Europe veulent le remettre en cause. "Le libre-échange a eu un impact positif sur le monde et permis à des millions de gens de sortir de la pauvreté", a-t-elle rappelé appelant à ne pas revenir aux erreurs des années 30. Pour autant, reconnaît Theresa May, des millions de gens sont désormais convaincus du contraire. Pour répondre à ce défi, la Première ministre britannique a proposé un manifeste en faveur d'une autre globalisation, plus inclusive, pour "restaurer la confiance de la population dans le marché libre". En clair, selon Theresa May, il faut changer la mondialisation pour mieux la préserver, une formule inspirée sans doute du comte de Lampedusa dans Le Guépard : "Tout changer pour que rien ne change". Theresa May n'est pas conservatrice pour rien !

"Prendre la maîtrise de notre destin"

S'affirmant "Premier ministre d'un pays qui regarde l'avenir avec confiance", Theresa May promet donc que la Grande-Bretagne jouera à l'avenir "un nouveau rôle pour défendre le marché libre", et voit une "chance unique" pour son pays dans la période qui va s'ouvrir. Une "route hardie et ambitieuse" dans lequel elle espère que le pragmatisme l'emportera. Après avoir indiqué mardi que "l'Europe ne doit pas s'affaiblir pour punir la Grande-Bretagne", elle assure que son pays ne veut pas "tourner le dos" à l'Europe et qu'il est "dans l'intérêt du Royaume-Uni que l'Union européenne soit un succès".

Sur la stratégie à venir, Theresa May est néanmoins sans ambiguité : Une « Global Britain », c'est "notre histoire et notre culture", celle d'un pays qui a toujours regardé "au-delà de l'Europe, vers des horizons plus larges". Le vote du Brexit "nous invite à prendre la maîtrise de notre destin". C'est le retour des rêves de l'empire britannique, avec la volonté de signer des accords de libre échange bilatéraux avec tous ceux qui le voudront bien : l'Union européenne, certes, mais aussi l'Australie, la Nouvelle Zélande, le Canada, la Chine, le Brésil, les pays du Golfe etc...

Par décence pour l'auditoire, elle n'a pas cité les Etats-Unis mais Donald Trump l'avait fait pour elle en affirmant dans sa récente interview à des journaux européens que la Grande-Bretagne avait pris une décision « intelligente » en quittant une Union européenne qui fonctionne dans "le seul intérêt de l'Allemagne". Et Trump d'annoncer un prochain accord de libre-échange entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni, là où Barack Obama avait au contraire indiqué vouloir attendre les résultats de la négociation avec l'Union européenne.

Repositionner le pays dans le monde

"Ce que nous voulons, c'est adopter le libre-échange authentique" (sic), a souligné Theresa May, une sorte d'hyper libre-échangisme global, dans le cadre d'un système multipolaire, mais avec des règles nouvelles, à définir, de "fair trade". Theresa May a ainsi promis de prendre la tête d'une croisade pour lutter contre ceux qui pratiquent "l'esclavage moderne".

Cette stratégie offensive, qui vise à positionner la Grande Bretagne comme la plateforme, le « hub », reliant le monde à l'Europe, une sorte de super-Singapour ou de super Hong Kong, aura aussi des conséquences fiscales. Après avoir déjà commencé à réduire l'impôt sur les sociétés, il est probable que la Global Britain devra, pour attirer les investisseurs et maintenir la place financière de Londres en dépit du Brexit, s'appuyer sur une stratégie de "paradis fiscal". L'Allemagne l'a bien compris et a averti la Grande-Bretagne à ce sujet.

Nouvelle stratégie de la Grande-Bretagne

Theresa May a aussi insisté sur la nécessité de mener des réformes sociales internes à son pays afin de répondre aux inquiétudes de ceux qui ont le sentiment que la mondialisation les laissent au bord du chemin. "La mondialisation doit profiter à tous"... Après dix ans pendant lesquels les Conservateurs ont mis en avant l'individu avec la "nouvelle société" axée sur la responsabilité de chacun, Theresa May incarne un tournant, qu'elle a appelé de "la société partagée". Le gouvernement va "engager des programmes sociaux actifs" afin de s'assurer que le libre-échange soit "bénéfique pour tous" en Grande Bretagne, a-t-elle indiqué.

Une nouvelle "stratégie industrielle moderne" sera mise en œuvre afin non seulement de continuer à attirer les investissements étrangers, mais aussi de soutenir l'emploi en Grande-Bretagne. Pas de chance pour Theresa May, son discours entre en contradiction avec les faits et n'a pas vraiment convaincu l'auditoire. En optant pour un Brexit dur, dans une forme de chantage à la Trump, elle risque de durcir encore les positions de l'Union européenne qui n'accordera guère de concessions dans la négociation à venir. Illustration, intervenue le jour même de sa venue à Davos, des conséquences de la perte plus que probable du « passeport financier » (qui a fait la fortune de la City), deux grandes banques ont annoncé qu'elles allaient transférer des équipes de Londres vers le continent : 1000 emplois à Paris pour HSBC, et autant à Francfort pour Goldman Sachs. La Global Britania ne pouvait plus mal commencer...