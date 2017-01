Theresa May choisit le "hard Brexit"

Theresa May a donc choisi la voie du « Brexit dur » ou, certains corrigeront, du « Brexit clair ». La première ministre britannique a, ce mardi 17 janvier 2017, pris à contre-pied ceux qui la critiquaient depuis des mois pour son supposé manque de perspectives et de plans concernant les négociations pour la sortie de l'Union européenne décidée par les électeurs le 23 juin.

Coupure nette

Son plan en 12 points présenté lors d'un discours ce midi à Lancaster House, à Londres, a été particulièrement clair : la priorité du gouvernement britannique est le contrôle de ses frontières. Et, tirant les conclusions de lui-même de cette priorité, il annonce une sortie sans ambages de l'UE. « Il n'y aura pas d'adhésion partielle de l'UE, d'association avec l'UE, ni rien qui nous laisse un pied dedans et un pied dehors. Nous ne cherchons pas à adopter un modèle déjà utilisé par d'autres nations, nous ne cherchons pas à maintenir de morceaux d'adhésions », a clairement dit Theresa May.

Et d'ajouter : « rester dans le marché unique signifierait rester soumis aux lois de l'UE, ce serait rester dans l'UE ». Le langage est limpide : le Royaume-Uni quitte pleinement l'UE et le marché unique, il ne veut pas rejoindre l'Espace économique européen comme l'Islande, la Norvège ou le Liechtenstein, pas plus que des accords bilatéraux comme la Suisse. Il veut un « partenariat nouveau et entre égaux, entre une Grande-Bretagne mondiale, autonome et indépendante et nos amis et alliés dans l'UE ».

Theresa May a ainsi placé parmi ses 12 objectifs, le contrôle de l'immigration avec l'impossibilité pour les étrangers, y compris communautaires, d'immigrer au Royaume-Uni sans offre de travail ferme, mais aussi le retrait de la juridiction de la Cour de justice de l'UE - un des arguments des pro-Brexit durant la campagne. Elle reprend aussi l'idée que l'immigration « a exercé une pression à la baisse » sur les salaires. C'est dans ce cadre que pour avoir un pays « plus juste », Theresa May souhaite donner la priorité au contrôle des frontières.

Ambition politique

Avec ce discours, la locataire du 10, Downing Street, coupe l'herbe sous le pied de beaucoup de partisans du « Remain », du maintien dans l'UE, qui espéraient soit un partenariat étroit laissant la porte ouverte à une réadhésion, soit un processus incertain permettant d'inverser aux cours des négociations par un second référendum le cours du Brexit. Theresa May a réaffirmé qu'elle réaliserait le Brexit. « Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Mon travail est d'obtenir le meilleur accord possible pour cela », a-t-elle martelé.

La chef de file des Conservateurs emmène donc clairement son parti dans le camp du Brexit, alors que la vie politique britannique est sur le point de se structurer, si l'on en croit les dernières élections partielles, autour de cette question de l'UE. Son ambition est désormais de ramener chez les Tories les électeurs du parti anti-UE UKIP qui a de facto perdu une certaine raison d'être, mais aussi tous les électeurs favorables au Brexit. Les Conservateurs souhaitent se présenter comme le parti qui a réalisé le Brexit : c'est désormais clairement toute l'ambition politique de Theresa May. La manœuvre est donc politique et cela est confirmée par la décision de soumettre au Parlement l'accord final négocié avec l'UE.

Nouvelle donne pour les négociations avec l'UE

Cette nouvelle stratégie prend également de court les Européens. La stratégie de l'UE depuis le 23 juin tient précisément à la fermeté du refus d'un accord intermédiaire permettant à Londres de demeurer dans le marché unique tout en refusant la liberté de circulation. Les Européens ont affirmé leur refus du « picorage » (« cherry picking ») de mesures pour permettre un accord avantageux au Royaume-Uni. Theresa May les a simplement pris au mot : désormais, leur position est celle du gouvernement britannique puisque ce dernier accepte sans sourciller de quitter le marché unique. Dès lors, le principal moyen de pression des Européens se dissipe. Et ces derniers vont devoir définir une nouvelle stratégie sur leurs relations avec Londres.

La vraie question est désormais de savoir s'il peut y avoir une position commune européenne pour définir un accord sur les nouvelles bases posées par Theresa May. Une des questions encore ouverte reste celle de l'union douanière et des droits de douane. Le discours de la première ministre laisse entendre qu'elle veut quitter l'union douanière pour ne pas être liée par les droits externes, mais elle défend l'idée de l'absence de droits de douanes entre le Royaume-Uni et le marché unique. Les Européens accepteront-ils ces conditions ? Dès lors que Londres accepte la logique de la sortie de l'UE et du marché unique, les pays européens exportateurs adopteront-ils encore une logique « punitive » ou chercheront-ils à trouver un compromis ? Theresa May entend donc désormais renverser la pression en la plaçant sur l'UE. La première ministre a clairement indiqué qu'elle préférait « pas d'accord » à un « mauvais accord ». Et que, si le partenariat n'était pas possible, elle choisirait de baisser les impôts pour attirer l'investissement. Une menace au « dumping fiscal » déjà agitée par Philip Hammond, son chancelier de l'échiquier

Pour autant, la période des négociations s'annonce comme très difficile et Theresa May ne le cache pas. « Nous ferons tout ce qui est possible pour donner le plus de clarté et de certitude à chaque étape », a expliqué la première ministre qui appelle cependant à « accepter que la route devant nous sera incertaine au cours du temps, mais aussi à croire qu'elle mène à un avenir plus radieux pour nos enfants et nos petits-enfants ». Theresa May ne cache donc pas les difficultés, mais elle considère qu'il s'agit là d'une conséquence du choix des Britanniques le 23 juin. « Le peuple britannique a pris sa décision les yeux ouverts », a-t-elle martelé.

Premier défi : conclure des accords commerciaux bilatéraux

Les défis seront donc considérables pour parvenir à l'objectif de Theresa May : faire du Brexit une « opportunité de rendre la Grande-Bretagne plus forte, plus juste et plus mondialisée ». La sortie de l'UE et le possible rétablissement de droits de douane ne signifierait donc pas que le pays se refermera sur lui-même, hors de la mondialisation ? Theresa May y voit au contraire un moyen de s'ouvrir davantage sur le reste du monde. « Nous voulons être une vraie Grande-Bretagne mondialisée, le meilleur ami de nos amis et voisins de l'UE, mais aussi un pays ouvert au-delà des frontières de l'Europe. Un pays qui ira vers le monde pour construire des relations avec de vieux amis et de nouveaux alliés », explique la première ministre.

L'objectif est donc clairement de tresser un réseau d'accords bilatéraux avec « l'Anglosphère », les pays anglophones et les anciens membres de l'Empire, mais aussi les pays émergents à forte croissance. C'est même un des 12 objectifs du gouvernement. L'objectif serait alors de faire en sorte que le Royaume-Uni obtienne de meilleurs accords commerciaux seule que dans l'UE avec des marchés en croissance. Sur ce point, le nouveau président élu des Etats-Unis, Donald Trump, a déjà affirmé sa disponibilité à conclure un accord commercial avec Londres « rapidement », alors que le traité transatlantique avec l'UE semble en mauvaise voie. Mais que proposeront exactement les Etats-Unis qui affichent un déficit avec le Royaume-Uni ?

Deuxième défi : redéfinir le modèle économique britannique

Reste à définir quel modèle économique le Royaume-Uni post-Brexit adoptera. Le modèle actuel est fondé sur l'attraction de capitaux étrangers par une fiscalité très favorable. Ces investissements se concentrent dans les services, la finance et l'immobilier, laissant des zones entières désertifiées. Ceci a été un des éléments qui ont décidé les populations ouvrières du nord de l'Angleterre et du pays de Galles à voter pour le Brexit. A l'automne, Theresa May s'était dite consciente de la nécessité de rééquilibrer le modèle vers l'industrie et de maintenir les niveaux de vie des ouvriers.

Mais la voie est ici étroite. Si, comme elle l'a affirmé, Theresa May répond à la mauvaise volonté de l'UE en se lançant dans une course à la baisse des impôts sur les entreprises pour améliorer sa compétitivité et maintenir sur son territoire les entreprises et les banques, il faudra sans doute couper dans les dépenses publiques et dans les droits des travailleurs. Un tel projet ne viendrait que renforcer le modèle économique actuel. Mais comment Londres pourrait-elle alors bâtir un nouveau modèle rapidement alors que les ambitions d'investissements publics ont été revues à la baisse dans le projet de budget ? Ce dilemme - maintenir des droits et éviter un nouveau tour de vis austéritaire tout en sauvant ce qui peut l'être de l'actuel modèle économique britannique - est désormais le principal défi de Theresa May, bien plus que les négociations avec l'UE.

La livre faible peut en partie aider le gouvernement à résoudre ce dilemme en attirant les investisseurs. Mais si cette baisse alimente trop l'inflation, la Banque d'Angleterre devra réagir et faire remonter ses taux, ce qui annulera en partie les effets monétaires. Bref, compter uniquement sur la monnaie ne résoudra pas le problème de fond du modèle économique.

Troisième défi : maintenir l'union

L'autre défi sera aussi un objectif affiché par la première ministre : sauvegarder l'union. Dans le cadre d'un « hard Brexit », l'Ecosse et l'Irlande du Nord, les deux membres de l'union qui ont voté contre le Brexit, risquent d'être les dindons de la farce. Les demandes de la première ministre écossaise Nicola Sturgeon, du parti nationaliste écossais (SNP), d'une « voie spéciale » écossaise pour le Brexit, semblent avoir été rejetées par Theresa May. Y aura-t-il alors une décision de lancer un second référendum sur l'indépendance ? Mais alors, deux obstacles se dresseront. D'abord, à la différence de 2014, Londres refusera de l'accepter et, partant, l'UE - qui a un œil sur les intentions catalanes de référendum unilatéral - aussi. Ensuite, les derniers sondages sont très défavorables à l'indépendance : l'enquête BMG de décembre donne 7 points d'avance au « non ». Dès lors, Downing Street entend donner quelques gages. Dans les pouvoirs qui seront rapatriés de l'UE, Theresa May a ainsi affirmé que l'Ecosse et le Pays de Galles auront leur part et que le gouvernement prendra en compte les propositions des deux provinces. Mais les discussions avec Edimbourg s'annoncent tendues.

La question irlandaise n'est pas moins délicate. L'Irlande du nord souhaite rester dans l'union, mais aussi conserver l'union douanière et les frontières ouvertes avec la République d'Irlande. Ce sera un élément délicat. Theresa May a assuré vouloir « conserver la relation spéciale entre l'Irlande et l'Irlande du Nord » et trouver des solutions pour cela. Londres peut certes conserver le traité bilatéral avec Dublin sur les frontières, mais alors puisque l'Irlande sera dans le marché unique, il faudra établir des contrôles entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Ceci risque de déplaire aux Unionistes, sans contenter les Nationalistes irlandais. Sans compter qu'en Ecosse, on verra l'exception de l'Ulster avec envie. Ce sera là un vrai défi pour Theresa May, encore complexifié par une situation politique locale explosive avec, à la clé, des élections le 2 mars.

Au final, le choix de Theresa May clarifie en partie la situation. Mais elle laisse de nombreuses inconnues sur l'avenir du Royaume-Uni et donc de nombreuses incertitudes.