Le prix du homard s'envole à cause des hipsters

Il était devenu abordable...mais le prix du homard reprend des couleurs. Le prestigieux crustacé atteint même des records à 6 dollars la livre (12 euros le kilogramme) du jamais vu depuis 11 ans, selon les chiffres du groupe américain Urner Barry, dévoilés mardi par le Financial Times.

Une hausse due à une demande de plus en plus forte venue "de Chine ainsi que de la popularité [aux États-Unis] des beignets de homards", selon l'organisation des ONU pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). En Amérique du Nord, les beignets de homards sont devenus incontournables, depuis que foodtrucks et autres restaurants à burgers les cuisinent à toute les sauces. Une mode débarquée de Grande-Bretagne, avec l'ouverture en 2011 à Londres de la fameuse chaîne Burger & Lobster, très appréciée des jeunes branchés, les hipsters.

Le homard était devenu populaire

Mauvaise nouvelle en revanche pour les classes populaires. Le homard était devenu un produit d'alimentation abordable ces dernières années. Son prix avait fortement chuté après la crise de 2008, passant brutalement de 5,3 à 3,7 dollars la livre. Les chaînes de fastfood populaires comme McDonalds en ont profité pour mettre en avant le crustacé dans leurs menus. Les distributeurs discount ont eux aussi suivi la tendance. Lidl commercialise des homards surgelés au Royaume-Uni pour 5 livres sterling (5,60 euros).