Les clients de BPCE peuvent désormais régler leurs achats avec un simple mouvement d’une Swatch au poignet

Alors que l'usage du paiement sans contact représente désormais 60% des paiement de proximité en France, et explose partout en Europe, le paiement sans contact à partir d'une montre devrait également devenir un « must », surtout sur les plages pendant la période estivale.

Certes, la possibilité de payer depuis son Apple Watch ou son Samsung Galaxy Watch existe depuis quelques années. Mais, à partir de ce vendredi, c'est au tour des fameuses Swatch, qui ont révolutionné la montre suisse, de proposer à son tour en France une fonction de paiement sans contact, via une puce sécurisée.

Off line

Un mode de paiement qui est off line, qui ne nécessite pas une connexion à l'application ou à la carte bancaire, ni même d'ailleurs de la batterie de la montre. Le paiement est en revanche limité par les plafonds (propres à chaque pays) du paiement sans contact, à savoir 50 euros par paiement ou cinq transactions d'un montant cumulé de 150 euros par jour en France.

Swatch a eu largement l'occasion de tester cette fonction dans de nombreux pays. Une première version, la Swatch Bellamy, a même été lancée en Chine en 2015 avant que l'horloger ne déploie la solution Swatch Pay en Europe à partir de 2019 en commençant évidemment par la Suisse. « La monte devient une extension de la carte bancaire », se félicite Carlo Giordanetti, directeur de la création chez Swatch.

Mode JO

Pour cette première en France, Swatch a choisi BPCE comme partenaire bancaire, qui bénéficie « de la primeur » du lancement mais pas d'une exclusivité. A terme, toutes les banques françaises pourront proposer cette option à leurs clients. Mais, pour l'heure, il faudra être titulaire d'un compte bancaire auprès des Banques populaires ou des Caisses d'épargne pour payer avec sa Swatch Pay. Un parcours client ultra simplifié ad hoc d'ouverture de compte a même été développé par BPCE pour l'occasion, entièrement en mode numérique. Avec une offre spéciale de bienvenue !

BPCE est coutumier de ces partenariats innovants. Il a été notamment le premier à lancer Apple Pay en France. Il bénéficie également d'une position de force sur le marché de la monétique (20% des paiements par carte) avec ses 27 millions de clients et, cerise sur le gâteau, c'est le partenaire officiel premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.

Et Swatch fait désormais partie du groupe Oméga, lui-même partenaire des JO. La sortie d'une montre Swatch Pay made in JO by BPCE est donc plus que probable. Une certitude : les 45.000 volontaires des JO seront équipés d'une Swatch Pay !

Simple et sécurisé

Fidèle à sa réputation, Swatch va multiplier les modèles compatibles avec Swatch Pay, y compris sur des modèles d'entrée de gamme. Il sera, par sécurité, presque impossible de distinguer une Swatch avec ou sans fonction de paiement.

Comment ça marche ? Le plus simplement du monde : il suffit d'approcher sa montre d'un terminal de paiement NFC compatible. Il faudra au préalable télécharger l'application Swatch Pay, et y associer une carte bancaire. Une fois pour toute. Plusieurs montres peuvent être associées à une carte.

Le paiement est sécurisé par via l'émission d'un jeton (tokenisation) et aucune donnée bancaire n'est enregistrée dans la puce de la montre. « Les données sont stockées dans nos serveurs, comme pour une carte bancaire », insiste Yves Tyrode, directeur général chez BPCE, en charge du digital et des paiements.

En cas de vol ou de perte, le risque est plafonné à 50 euros, comme pour une carte classique, et la fonction de paiement peut être désactivée à distance depuis l'application.

Payer avec sa montre peut apparaître comme un nouveau gadget sans utilité. Mais qui avait misé il y a dix ans sur le geste devenu naturel de payer avec son smartphone ? Reste à convaincre les jeunes de l'utilité à porter de nos jours... une montre.