Plusieurs millions de manifestants contre Trump

A Washington, les organisateurs espéraient 200.000 personnes pour ce rassemblement qui était le point d'orgue des manifestations ayant entouré l'investiture de Trump, mais le pari semble avoir été largement dépassé, au vu de la longueur du cortège qui s'étirait sur plus de 1,5 km. Plus d'un million de personnes auraient défilé selon les organisateurs. (Crédits : Reuters)

Selon les organisateurs, plus de 4,6 millions de manifestants ont défilé en masse dans les grandes villes américaines et à l'international, pour protester contre Donald Trump et ses propos machistes et sexistes, notamment.