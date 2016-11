Qatar : un don de 1 million de dollars à la fondation Clinton qui pose question...

Hillary Clinton à nouveau dans la tourmente. La candidate démocrate à la présidentielle américaine n'a pas informé le secrétariat d'Etat comme elle s'était engagée à le faire lorsque la fondation qui porte son nom a reçu du Qatar un don d'un million de dollars (900.000 euros) alors qu'elle dirigeait la diplomatie américaine.

Des responsables politiques qataris s'étaient engagés en 2011 à verser cette somme pour célébrer le 65e anniversaire de Bill Clinton et ils devaient lui remettre le chèque en personne l'année suivante, montre le contenu d'un courriel adressé par la fondation à John Podesta, qui dirige l'équipe de campagne de la candidate démocrate. Ce courriel fait partie des milliers de messages piratés depuis le compte personnel de John Podesta et qui ont été divulgués le mois dernier par WikiLeaks.

Le Qatar aurait versé entre 1 et 5 millions de dollars

Lorsqu'elle est devenue secrétaire d'Etat en 2009 , Hillary Clinton a signé un document par lequel elle s'engageait à informer le comité d'éthique du secrétariat d'Etat afin qu'il puisse, le cas échéant, exprimer ses préoccupations. Contactée le mois dernier, la fondation Clinton avait alors refusé de confirmer l'existence de ce don. Ni l'ambassade qatarie aux Etats-Unis ni le conseil des ministres de l'émirat n'ont accepté de l'évoquer. Selon le site internet de la fondation, qui dresse la liste des donateurs par rapport à leur contribution, le gouvernement du Qatar a versé entre 1 et 5 millions de dollars.

La fondation a annoncé qu'elle n'accepterait plus de dons en provenance de gouvernements étranger si Hillary Clinton était élue et qu'elle démantèlerait les programmes dépendant de gouvernement étrangers. Au moins huit autres pays ont effectué des dons à la fondation, le plus souvent pour abonder son fonds dédié à la santé sans que le département d'Etat ait été informé.