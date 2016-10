Nouveaux emails et nouveau coup dur pour Hillary Clinton

Cela fait plusieurs semaines que Donald Trump répète que sa rivale a été avantagée dans la campagne de la primaire démocrate face à son principal concurrent Bernie Sanders, notamment en bénéficiant à l'avance des questions des débats.

Une fois n'est pas coutume, cette accusation a été corroborée hier par Wikileaks, concrétisant l'annonce faite début octobre par Julian Assange. Il avait alors déclaré que « tous les documents relatifs aux élections américaines sortiraient avant le 8 novembre. » Les emails échangés entre Donna Brazile, alors commentatrice politique sur la chaîne CNN, John Podesta, président de la campagne et Jennifer Palmieri, directrice de la communication de Hillary Clinton, en mars dernier, prouvent qu'à plusieurs reprises en amont des débats de la primaire démocrate, elle avait eu connaissance de questions (ou plus exactement de thèmes) qui lui seraient posées. Le cas le plus frappant concerne un débat qui s'est tenu à Flint, une ville symbole des inégalités sociales, au réseau d'eau contaminé en plomb. C'est précisément sur ce sujet que portait une question dont Hillary Clinton a été prévenue.

Des hackers proches du pouvoir russe ?

Selon les services de renseignement américains, ce sont des hackers proches du pouvoir russe qui ont piraté ces emails sur le compte de John Podesta. Des emails dont le Parti démocrate n'a ni confirmé ni infirmé l'authenticité.

CNN a annoncé lundi 31 octobre le départ de sa collaboratrice, qui aurait remis a démission.

"Merci CNN. Honorée d'avoir été une politologue et commentatrice démocrate sur votre chaîne", a tweeté Donna Brazile dans la foulée.

Mais à une semaine du scrutin, et bien que le vote anticipé ait déjà commencé, ce nouvel incident pourrait bien se révéler dangereux pour la candidate démocrate, dont l'avance avait déjà commence de fondre avec la réouverture de l'enquête concernant ses emails privés.

Le site Real Clear Politics ne la crédite plus que de 2,2 points d'avance, à 47,5% des intentions de vote contre 45,3. Dans les Etats décisifs, ou Swing States, où l'équilibre entre électeurs démocrates et républicains varie d'un scrutin à l'autre et où se jouera l'issue de la présidentielle, Trump est en tête en Floride, dans l'Ohio, l'Iowa et la Georgie. Le suspens pourrait donc rester intense jusqu'au 8 novembre.