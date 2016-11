Tesla plaide pour son projet d'achat de SolarCity

Contesté dans son projet de racheter SolarCity, Tesla s'est de nouveau employé mardi à défendre son projet d'acquisition de ce producteur d'énergie solaire. Le constructeur automobile américain a livré quelques détails sur la manière dont cette opération permettrait d'améliorer les comptes.

"Nous nous attendons à ce que SolarCity ajoute plus d'un demi milliard de dollars de liquidités dans les comptes de Tesla sur les trois prochaines années" explique la marque dans un communiqué. De manière générale, indique l'entreprise, l'intégration de SolarCity aura "des avantages financiers importants": le producteur d'énergie solaire devant contribuer à son chiffre d'affaires à hauteur de plus d'un milliard de dollars en 2017 et aider Tesla à améliorer sa rentabilité, tout en réalisant 150 millions de dollars d'économies sur les coûts dès la première année complète suivant le bouclage de l'opération.

Convaincre les actionnaires

Les actionnaires des deux entreprises se prononceront sur le rapprochement le 17 novembre, pour une opération estimée à 2,6 milliards de dollars. Mais la partie s'annonce serrée pour Elon Musk, car le patron de Tesla et plusieurs membres de sa famille sont également impliqués dans SolarCity. Plusieurs investisseurs et experts à Wall Street y voient donc la preuve évidente d'un conflit d'intérêt.

Un vote négatif serait gros revers pour la stratégie du patron-fondateur de Tesla, Elon Musk, qui cherche actuellement à diversifier l'offre de l'entreprise dans les énergies alternatives. Cela s'était encore traduit par l'annonce la semaine dernière d'un nouveau produit, des tuiles pour toits solaires.

(Avec AFP)