Tesla mise à fond sur l'Autopilot et la voiture autonome, malgré les risques

Pour Tesla, pas de doute, la voiture de demain sera autonome. Après avoir un temps repoussé l'annonce, le constructeur américain de voitures électriques a publié une note de blog dans laquelle il écrit que toutes les voitures qu'il produit auront désormais "les équipements nécessaires pour une conduite autonome à un niveau de sécurité substantiellement supérieur à celui de la conduite humaine". La Model 3, moins chère (à partir de 35.000 dollars tout de même) et à destination du grand public, ne fait pas exception.

Une option à 3.000 dollars

Outre une caméra et un radar frontal, les véhicules seront équipés d'un nouvel ordinateur de bord, dont les capacités de calcul sont "40 fois supérieures" à celles de la génération précédente. L'option Autopilot était jusqu'ici commercialisée 3.000 dollars.

Tesla ne fait toutefois pas une croix sur une partie de son chiffre d'affaires puisque de nouvelles fonctionnalités additionnelles seront disponibles pour un montant pouvant aller jusqu'à 8.000 dollars supplémentaires, comme l'a expliqué Elon Musk lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. Sur son site internet,Tesla propose désormais deux options sur pour bénéficier de ces équipements : la première permettant de disposer de la version "améliorée" d'Autopilot -elle fait passer de une à quatre caméras et rajoute 12 capteurs ultrasons- est listée à 5.000 dollars, et il faut en dépenser 3.000 de plus (soit 8.000 de plus au total) pour disposer de l'option "Capacité complète d'auto-conduite", faisant notamment passer le nombre total de caméras à huit.

<br /> Vidéo de démonstration des capacités d'Autopilot partagée par Tesla sur son blog.

L'activation de ces capteurs ne sera toutefois pas immédiate et nécessite un certain temps de calibrage pour le système, a expliqué Tesla sur son blog. De fait, les voitures fraîchement sorties de l'usine n'auront pas immédiatement certaines fonctionnalités d'Autopilot comme le freinage automatique d'urgence, l'avertissement de collision, l'assistance au maintien de cap et le régulateur de vitesse actif. Ces options devraient toutefois être rapidement mises en fonction, aux côtés de nouvelles. Dans un article consacré à la fonctionnalité Autopilot et qui détaille les nouvelles fonctionnalités à venir, Tesla écrit s'attendre à ce que la version "améliorée" du logiciel reçoive courant décembre l'approbation des autorités de régulation.

Une fonctionnalité clé au cœur d'une enquête

Mis en service en octobre 2015, le logiciel Autopilot est une fonctionnalité clé chez Tesla, qui la place au cœur de ses publicités. Autopilot nécessite pourtant des peaufinages. Le régulateur allemand des transports a ainsi adressé une lettre à l'entreprise d'Elon Musk lui demandant d'arrêter l'utilisation du terme "pilotage automatique", prêtant à confusion. Malgré son nom, Autopilot est considéré par Tesla comme un "système d'assistance à la conduite" nécessitant de la part du conducteur une vigilance constante. Cette mise en garde qui n'a pas empêché quelques accidents mortels (en Chine en janvier et aux États-Unis en mai) et poussé l'Allemagne a enquêter.

Après avoir clôturé en hausse de 2,24% à 203,56 dollars, l'action Tesla a perdu une partie de ses gains, reculant de 1,36% à 200,8 dollars avant l'ouverture.

