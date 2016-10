Une maladie mortelle fait son retour au Venezuela, en proie à une grave crise économique

Avec la crise économique, les problèmes sanitaires se multiplient au Venezuela. Plusieurs médecins et la société vénézuélienne de santé publique s'inquiètent du retour de la diphtérie dans le pays, une maladie infectieuse bactérienne mortelle, alors qu'aucun cas n'avait été diagnostiqué depuis 1992. Jeudi 6 octobre, ils comptaient 17 morts. Même s'il assure qu'aucun cas de diphtérie n'est à déplorer, le gouverneur Francisco de l'Etat du Bolivar a annoncé une commande d'urgence de 400.000 vaccins.

Cette maladie rare dans des pays développés en raison du taux de couverture vaccinale. L'opposition vénézuélienne dénonce d'ailleurs des pénuries de vaccins contre la diphtérie et la présence de vaccins périmés. D'autant plus que cette calamité n'arrive pas seule. Le Venezuela fait également face à une crise de Malaria. Entre 2010 et 2015, la prévalence a crû de 359%, d'aggravé l'observatoire vénézuélien de la santé, aggravée récemment par la rareté des médicaments antipaludiques.

Mortalité radicalement accrue dans les hôpitaux

Cela met en exergue les graves difficultés du système de santé vénézuélien dues à la crise économique, résultats de la chute des cours de pétrole (le PIB vénézuélien s'est contracté de 7,1%). En janvier déjà, la fédération pharmaceutique vénézuélienne alertait sur la pénurie de 150 traitements de base contre l'hypertension ou encore le cancer. Et en août, l'observatoire vénézuélien de la santé estimait que huit médicaments et fournitures sur dix manquait à l'appel dans les hôpitaux vénézuéliens.

Et l'impact est terrifiant. Selon les statistiques du ministère de la Santé, la mortalité infantile est 100 fois plus élevée en 2015 qu'en 2014, et pour 100 personnes qui sortent des hôpitaux, 31 meurent, un taux six fois plus élevé qu'en 2014.