Journal de campagne : Hamon espère un sort à la Fillon, Alliot-Marie déboule...

Invité de l'Emission politique » jeudi 8 décembre sur France 2, Benoit Hamon, le « troisième homme » de la primaire du PS et de ses alliés, a pu « dérouler » son programme : institution d'un revenu universel de 535 euros dans un premier temps pour accompagner « la révolution numérique et les transitions qui vont amener les hommes et les femmes à travailler moins ; l'encouragement au temps partiel ; la VIe République, ; la transition écologique ; le droit de vote des étrangers ; la réforme de l'éducation (avec notamment l'idée qu'il n y'ait pas plus de 20 élèves par classe du CP au CE2) ; la dépénalisation de l'usage du cannabis, etc.

Hamon jugé convaincant après son passage sur France 2

Surtout, se posant en anti Manuel Valls, Benoît Hamon « assume les passerelles » avec Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot . Réfutant l'idée des gauches irréconciliables, il pense que « toutes les composantes de la gauche peuvent gouverner ensemble ».

L'émission a attiré un nombre peu élevé de téléspectateurs. Il étaient seulement 1,7 million de personnes a regardé la prestation du député des Yvelines. Avec seulement 8% de part d'audience, c'est le plus mauvais résultat pour une émission politique sur France2 depuis plus de cinq ans.A titre de comparaison, Alain Juppé ou Arnaud Montebourg avaient dépassé les 2 millions de téléspectateurs lors de leur passage. Pourtant, Benoit Hamon peut rêver de faire "comme François Fillon". En effet, à l'issue de l'émission, il a été jugé "crédible" par 40% des Français sondés par Harris Intercactive et même par 63% des sympathisants socialistes. Des scores supérieurs à ceux d'Arnaud Montebourg.

Alliot-Marie candidate à la présidentielle

François Fillon aura une concurrente das sa « famille » pour l'élection présidentielle. En effet, Michèle Alliot-Marie, députées européenne, a décidé de se lancer pour l'élection présidentielle. Elle n'est donc pas passée par la case primaire, une procédure qu'elle réfute, comme elle l'avait expliqué dans un entretien au Monde en juin dernier :

« Aujourd'hui, on me parle de primaire, de procédures... Cela ne m'intéresse pas, car ce n'est pas au niveau des enjeux. Certains se présentent à la primaire pour se faire connaître ou pour négocier un poste de ministre. Cela n'a pas de sens »,

Elle reproche notamment à François Fillon son programme trop libéral et « de marginaliser » le rôle de l'Etat.

« MAM » assure avoir environ la « moitié des promesses de 500 parrainages requis ».

Et aussi :

Emmanuel Macron, le leader du mouvement « En Marche » tiendra un grand meeting à Paris (Porte de Versailles) samedi 10 décembre. Il espère réunir 10.000 participants au cours d'une réunion où il devrait présenter son programme plus en détail.