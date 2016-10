Journal de campagne : Rachida Dati vole au secours de Sarkozy et tacle Alain Juppé

Rachida Dati, ancienne Garde des Sceaux durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy a volé au secours de l'ancien chef de l'Etat en délicatesse dans les sondages. Ce mardi 11 octobre, a propos de la participation éventuelle d'électeurs de gauche à la primaire de la droite, elle a déclaré : "cette primaire, elle commence à poser un problème institutionnel, parce que est-ce que c'est la primaire d'un camp ou est-ce que ça devient le premier tour des élections présidentielles? Il ne faut quand même pas se tromper d'élection".

Dati tacle NKM et Juppé

Elle a également taclé Nathalie Kosciusko Morizet et Alain Juppé, suggérant à la première de s'interroger "sur le manque d'adhésion et de désir qu'elle suscite auprès de nos adhérents". Et à propos d'Alain Juppé : " Nicolas Sarkozy n'a jamais fait appel, jamais fait appel, au Front national. Il appelle tous les électeurs qui sont de droite et du centre pour voter à la primaire. Il est cohérent. Alors que M. Juppé, il appelle à la gauche, il appelle aux déçus du hollandisme".

Quant à Alain Juppé, il a posté lundi sur son blog un billet intitulé... « du bon usage du referendum », en réponse à Nicolas Sarkozy qui propose d'organiser au moins quatre referendums s'il accède de nouveau à l'Elysée. Alain Juppé accuse Nicolas Sarkozy d'aborder les sujets "par le petit bout de la lorgnette", et s'interroge sur une volonté de "faire la courte échelle au FN".

Selon l'ancien premier ministre de Jacques Chirac, faire des référendums au moment des élections législatives va "créer de la confusion dans les choix de nos concitoyens". "Les propositions qui se succèdent ces jours-ci ne me semblent pas s'inscrire dans cette belle idée" du référendum tel que le général de Gaulle l'envisageait.

Marisol Touraine pousse Hollande à se déclarer vite

De l'autre côté de l'échiquier politique, Marisol Touraine, ministre de la Santé et des Affaires sociales, a encouragé ce mardi 11 octobre sur BFM TV , François Hollande à se déclarer « rapidement" »candidat à l'élection présidentielle de 2017 », sur BFM TV. :

"François Hollande doit être le candidat de la gauche et je n'ai aucun doute qu'il le sera. Donc pour les socialistes, pour ceux à gauche qui veulent que la gauche puisse continuer à présider aux destinées de ce pays, il faut faire comme s'il allait être candidat, c'est la meilleure façon d'imposer notre agenda, notre tempo et moi, je souhaite que François Hollande dise rapidement qu'il sera candidat (...). »

Marisol Touraine est pressentie pour devenir la directrice de campagne de François Hollande s'il se présente. Mas la ministre de l'Education nationale, Najat Vallaud Belkacem est également sur les rangs.

Et aussi...

Christophe Caresche, député PS de la 18eme circonscription de Paris (une partie du IX et XVIII arrondissements) ne se représentera pas aux législatives de juin 2017 après vingt ans de mandat. Il laisse ainsi la voie libre à sa suppléante... Myriam El Khomri, la ministre du Travail.

Emmanuel Macron, ancien ministre de l'Economie et leader du mouvement « En marche » tient aujourd'hui son deuxième meeting au Mans.