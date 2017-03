Poutine, Total... Fillon aurait touché 50.000 dollars pour jouer les intermédiaires

(Crédits : CHRISTIAN HARTMANN)

Des serrages de mains pas donnés, si l'on en croit l'hebdomadaire satirique. Après les emplois d'attachés parlementaires de ses proches et l'affaire "des costumes", ces nouvelles révélations sur la confusion des genres dans les activités de l'ancien Premier ministre risquent de plomber un peu plus sa campagne dans la course à la présidentielle.