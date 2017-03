Présidentielle 2017 : Fillon est-il en passe de décrocher ?

François Fillon est-il en passe de décrocher? Selon l'enquête Elabe réalisée pour L'Express et BFMTV, publiée ce 20 mars, Emmanuel Macron et Marine Le Pen seraient en train de s'imposer comme les deux vainqueurs du premier tour. Le sondage place le fondateur d' En Marche! en tête de classement avec 25,5% des intentions de vote. Il passerait donc devant Marine Le Pen (25%).... Mais attention à la marge d'erreur.

En revanche, rien ne va plus pour François Fillon, il perd 1,5 point en deux semaines et se retrouve à son plus bas niveau depuis fin janvier avec 17,5% d'intentions de vote.... Conséquence des "affaires". L'autre enseignement de ce sondage concerne les deux candidats de la gauche, Benoit Hamon et Jean-Luc Mélenchon qui se neutralisent. Le premier est crédité de 13,5% d'intentions de vote, le second de 13%.

Macron élu au second tour avec 63% des voix

Chez les "petits" candidats, Nicolas Dupont-Aignan est stable à 3%, suivi du centriste Jean Lassalle (1%), François Asselineau, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud, sont crédités de 0,5%. Jacques Cheminade n'atteint pas ce seuil.

Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait avec 63% d'intentions de vote face à Marine Le Pen, créditée de 37%.

*Sondage réalisé sur un échantillon de 3010 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Au sein de cet échantillon, a été extrait un sous-échantillon de 2847 personnes inscrites sur les listes électorales pour l'établissement des intentions de vote. La représentativité de l'échantillon national a été assurée selon la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes: sexe, âge et profession du répondant après stratification par la région de résidence et la catégorie d'agglomération. Interrogation par questionnaire auto administré sur Internet les 17 et 19 mars 2017