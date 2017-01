Présidentielle 2017 : Valls battu à la primaire... Macron en embuscade

Alors que le premier tour de la primaire du parti socialiste et de ses alliés aura lieu ce dimanche 22 janvier, l'écart se resserre nettement entre les principaux candidats. Surtout, il apparaît que Manuel Valls est en très nette perte de vitesse. C'est du moins ce que laisse entendre le dernier sondage BVA- Orange-presse régionale-Salesforce, réalisé entre les 13 et 16 janvier auprès d'un échantillon de plus de 10.000 Français.

Valls en tête au premier tour...

Certes, au premier tour Manuel Valls serait en tête avec 34% des intentions de vote mais il perd dix points depuis le mois de novembre... Et pour cause, moins de la moitié des sondés (48%) estiment qu'il fait « une bonne campagne ». Manifestement, Manuel Valls est sévèrement jugé sur sa volte-face imposée par la campagne : lui qui a théorisé le concept des « gauches irréconciliables » se trouve maintenant obligé de « draguer » les électeurs de gauche...

Toujours pour le premier tour, Benoit Hamon continue sur sa lancée. Il recueillerait 27% des suffrages (plus du double qu'au mois de novembre), soit un point de plus que Arnaud Montebourg. La qualification pour le second tour se joue donc dans un mouchoir de poche entre les deux hommes.

Loin derrière ces trois hommes, on trouve Vincent Peillon avec 7% des suffrages. Malgré ses forts appuis au sein du PS, il ne décolle pas. Ensuite, suivent Sylvia Pinel (3%), François de Rugy (2%) et Jean-Luc Benhamias (1%).

... et battu par Montebourg ou Hamon au second

Au second tour, Benoit Hamon comme Arnaud Montebourg gagnerait la primaire avec 52% des suffrages contre 48% à Manuel Valls. Par ailleurs, l'enquête évalue la participation entre 1,9 million et 2,6 millions de votants, soit une fourchette comprise entre 4% et 6% du corps électoral. Ce qui serait honorable.

Il n'en reste pas moins que si les résultats de ce sondage de BVA se confirment dans une dizaine de jours, l'histoire sera loin d'être finie. Le candidat PS, quel qu'il soit, va devoir s'imposer. Il faudra alors une vraie dynamique pour le porter... et gêner Emmanuel Macron qui, pour l'instant, ne s'effondre pas dans les intentions de vote.

Après la primaire ... le problème Macron

Or, on ne voit pas vraiment les ténors du PS et les ministres du gouvernement Cazeneuve se ranger comme un seul homme derrière Arnaud Montebourg ou Benoit Hamon. Déjà, certains députés PS, flairant le danger pour les prochaines élections législatives, commencent à annoncer qu'ils seraient prêts à rejoindre Emmanuel Macron si le candidat officiel du PS stagne dans les intentions de vote. Gérard Collomb, le sénateur maire PS de Lyon, lui, soutien affiché d'Emmanuel Macron, a déjà ouvertement appelé le vainqueur de la primaire à se retirer au profit de l'ancien ministre de l'Economie, faisant ainsi perdre toute son utilité à cette primaire. La guerre psychologique est déclarée... Mais une chose est certaine, si le candidat PS reste encalminé, ça va sacrément tanguer au PS, dans la perspectives des élections législatives. La grande recomposition à gauche, annoncée de longue date, va certainement, cette fois, réellement se produire au lendemain des élections présidentielle et législatives du printemps.