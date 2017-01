Primaire à gauche, mode d'emploi

La primaire de la « belle alliance populaire », organisée par le parti socialiste et ses alliés, aura lieu les dimanches 22 et 29 janvier. Un premier tour qui tendra à départager sept candidats : les socialistes Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon et Manuel Valls, la PRG (Parti des Radicaux de gauche) Sylvia Pinel, Jean-Luc Bennahmias (Front démocrate) et François de Rugy (Parti écologiste). Les deux candidats les mieux placés auront accès au second tour.

Ces sept candidatures ont été validées le 17 décembre par la Haute autorité des primaires citoyennes, instance indépendante qui vérifie soit qu'un parti partenaire a bien investi le candidat, soit, si le postulant est socialiste, qu'il a bien ses parrainages et qu'il est à jour de ses cotisations d'adhérent et d'élu. Voici le mode d'emploi de cette primaire.

Qui peut voter ?

Il s'agit d'une primaire ouverte, ce qui signifie que tous les citoyens majeurs et inscrits sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016 peuvent voter. Elle n'est donc pas réservée aux seuls militants du PS ou des autres partis qui participent. Il suffit de se munir d'une pièce d'identité.

Les votants devront s'acquitter d'une participation de 1 euro à chaque tour de scrutin et signer la feuille d'émargement ce qui signifiera qu'ils se reconnaissent « dans les valeurs de la gauche et de la République ». Une telle adhésion avait également été demandée lors de la primaire de la droite..

Où et comment voter ?

7.530 bureaux de vote ont été installés, contre 9.200 lors de la précédente primaire socialiste de 2011, et 10.228 pour la primaire de la droite de novembre 2016. Les bureaux de vote ouvriront à 9 heures et fermeront à 19 heures, les 22 et 29 janvier en France métropolitaine ainsi qu'à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie. A La Réunion ce sera entre 8 heures à 18 heures. A la Guadeloupe, en Guyane, à La Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon, on votera un jour avant pour les deux tours (les 21 et 28 janvier), de 9 heures à 19 heures, sauf pour Miquelon, de 10 heures à 15 heures.

Pour trouver le bureau de vote le plus proche de chez soi, il faut se rendre sur le site : https://ouvoter.lesprimairescitoyennes.fr

Les Français résidant à l'étranger pourront voter, par vote électronique, à condition de s'être inscrits avant le 4 janvier. Selon le Comité national d'organisation de la primaire (Cnop), ils seraient 16.000 recensés.

Les résultats du vote

Après la fermeture des bureaux de vote, il est procédé au dépouillement des bulletins. Les membres du bureau de vote rédigent et signent alors un procès-verbal des opérations de vote. Puis le président du bureau le remet dans la soirée à la Commission départementale de recensement des votes qui, elle-même, transmet les résultats cumulés du département au Cnop. Parallèlement, les résultats de chaque bureau de vote sont recensés sur une plate-forme numérique.

Les résultats « seront annoncés dans la soirée », selon les organisateurs, sans que l'on sache exactement vers quelle heure seront connues les premières estimations. En novembre, lors de la primaire de la droite, les opérations avaient été assez rapides et l'on avait pu connaître les premières estimations - qui furent les bonnes - dès 20 heures.

Des estimations de la participation seront diffusées, entre 12 h et 13 h et aux alentours de 17 h.

Le vainqueur sera officiellement investi lors d'une convention nationale le 5 février.