Sexisme au travail : largement répandu mais difficile à appréhender par la justice

« L'affaire Weinstein a eu un impact incroyable. Elle a fait entrer le corps dans le monde du travail », explique Brigitte Grésy, experte Egalité et secrétaire générale du Conseil supérieur à l'égalité professionnelle (Csep). Lors de la journée nationale « ensemble contre le sexisme », organisée ce jeudi 25 janvier, le collectif « Sexisme, pas notre genre » passe en revue les constats, questions et solutions possibles liées aux violences sexuelles et aux inégalités femmes-hommes. Incivilités, interpellations familières, fausse séduction, blagues et autres remarques au travail : par son caractère polyforme, la notion de sexisme en entreprise est complexe à appréhender. Mais ces attitudes sont aussi et bien souvent, le début de travers allant plus loin, tels que le harcèlement sexuel ou la discrimination. Pour les acteurs du monde du travail, il semble donc nécessaire de s'y pencher.

Une définition large

Première étape et pas des moindres, cerner le mal. « Nommer c'est dévoiler et dévoiler c'est déjà agir », disait Simone de Beauvoir, lorsque le mot « sexisme » est entré dans le Petit Robert en 1978.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la définition du « sexisme » reste trop peu claire. « Le terme, dérivé du mot anglophone racisme à la base, suggère qu'il y aurait une suprématie d'un sexe sur l'autre », explique Méggane Saunier, avocate au cabinet Jeantet. Dans le Code du travail, la notion n'est apparue qu'en 2015 en France (article L1142-2-1).

« Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant », décrit le texte officiel.

Trop souvent confondu avec la discrimination, la provocation à la haine, à la violence, à l'injure ou à la diffamation à raison du sexe de la personne, à l'agression sexuelle ou au harcèlement sexuel, l'incrimination propre au sexisme a été créée parce qu'en dépit de l'arsenal juridique existant, des comportements ou des expressions n'entraient pas dans le corpus existant.

Les cas de sexisme prennent en effet plusieurs formes : du comportement malveillant qui porte atteinte à la dignité d'une personne, aux interpellations familières en passant par un sexisme ordinaire issu d'une panoplie de stéréotypes. Le sexisme au travail recouvre un spectre large et insidieux qui est appréhendé dans le droit par des éléments très spécifiques : l'existence d'un ou plusieurs éléments de faits ; une portée atteinte à la dignité d'un salarié ou une situation qui créée un environnement de travail hostile ; l'existence d'un lien entre les agissements subis et le sexe de la personne et enfin ; la présence d'une relation de travail.

Une notion difficile à appréhender

Si la définition existe, cela n'empêche que des limites sont présentes. Pour Patrick Thiébart, avocat au cabinet Jeantet, l'une d'elles est sans nul doute le régime probatoire. Dans le Code du travail, le sexisme relève des inégalités entre les femmes et les hommes et non pas des discriminations. Or, avec celles-ci, il existe un aménagement (la "preuve incombe au demandeur" c'est-à-dire que l'accusé doit prouver que les faits sont faux).

« S'il n'y a pas beaucoup de plaintes aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce que rien n'est fait pour faciliter la démarche aux victimes », note Me Thiébard. « Il y a un désert juridique. Le législateur laisse les vannes ouvertes à la jurisprudence. »

Le sexisme au travail ne peut, en outre, pas être porté devant la justice pénale. Il faut en effet passer par une autre incrimination telle que la discrimination ou le harcèlement sexuel. « Il y a un corpus de loi qui est bel et bien présent mais qui est inutile selon moi », complète Déborah David, du cabinet Jeantet également.

La France en retard

Et pourtant, « 8 femmes sur 10 ont déjà été confrontées au sexisme au travail mais 56% des personnes ayant dénoncé ces faits n'ont pas été crues », alerte Pascale Pitavy, directrice associée d'Equilibres, auditeur auprès de l'Afnor pour le label égalité professionnelle. Les faits existent et, surtout, les entreprises ont tout intérêt à réagir. Les employeurs ont d'ailleurs l'obligation de le faire puisque le sexisme représente un risque psycho-social comme le définit l'article L41-21-1 :

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »

Pour Pascale Pitavy, il existe une typologie des motivations des entreprises qui les poussent à réagir.

« Il y a les légalistes qui sont contraintes de réagir face à un cadre législatif ; les opportunistes qui ont compris qu'il y avait un intérêt pour le bien-être au travail(*) et l'engagement des salariés ; et enfin les convaincues qui agissent par souci éthique. »

Et lorsque les entreprises mettent en place des actions, il semble que ce soit efficace comme l'attestent les chiffres.

« Sur les 8 femmes sur 10 concernées par le sexisme au travail, il n'en reste plus que trois lorsque les employeurs mettent en place des actions », note Pascale Pitavy.

Un signe encourageant bien que l'élan, notamment lié à l'actualité, reste faible.

« En France, nous avons une culture des entreprises qui n'est pas au niveau face à ce problème de sexisme alors que d'autres pays sont plus avancés déjà. On doit encore surmonter ces difficultés », constate Xavier Guisse, responsable RSE chez PSA, présent également lors de la journée « Ensemble contre le sexisme ».

| Lire aussi : Egalité entre les femmes et les hommes: la France progresse mais le monde régresse

Des moyens d'actions sous toutes les formes

Comment lutter en interne donc ? Les solutions peuvent prendre plusieurs formes. Sensibilisation et formations des différents acteurs du monde du travail, communication, adaptation des procédures RH, lutte à tous les niveaux de l'échelle de l'entreprise semblent dans un premier temps indispensables.

D'autres solutions, plus originales, sont également évoquées. Le réseau SNCF au féminin a par exemple misé sur le micro-learning, une plateforme digitale co-construite avec un coach et des employé.e.s pour sensibiliser via des vidéos. Nexter a préfèré le « théâtre d'entreprise » qui permet de rejouer des scènes devant les employé.e.s pour réfléchir à des situations gênantes ayant réellement eu lieu. Bnp Baribas a choisi de s'engager à soutenir une victime en cas de poursuite juridique. « Tolérance 0 pour tout comportement inapproprié », estime Marie-Claire Capobianco, directrice réseaux France et membre du COMEX.

Dans un appel distribué au gouvernement dans le cadre du Tour de l'Egalité, le collectif « Le sexisme, pas notre genre » a appelé à davantage d'actions en établissant notamment un programme définissant clairement les actes prohibés et les sanctions encourues. L'organisation féministe demande également la mise en place obligatoire d'une cellule d'écoute et d'un.e référent.e chargé.e d'accompagner les victimes dans les entreprises et souhaiterait que des recherches sur le sexisme au travail soient réalisées pour connaître son impact.

D'autre part, un kit élaboré par le Conseil supérieur pour l'égalité professionnelle a été réalisé à destination des entreprises et le ministère a également adressé aux TPE un recueil de bonnes pratiques.

Lutte individuelle ou contrainte collective ?

Mais du point de vue des associations, l'effort actuel reste insuffisant. La lutte contre le sexisme au travail, pour être efficace, doit venir de tous les champs: de l'éducation à la chasse aux stéréotypes en passant par les partenaires sociaux...

« Le dialogue social est aussi une solution », constate d'ailleurs Dominique Marchal, secrétaire confédérale chargée de l'égalité et responsable de la Commission confédérale femmes à la CFDT.

« Pour l'heure, le sexisme n'est pas encore vu comme un enjeu collectif mais plutôt comme une lutte individuelle. Il faut qu'il devienne transversal dans l'entreprise. Le sexisme ordinaire est le premier maillon. »

La représentante syndicale fait cette hypothèse pour faire avancer le débat :

« Peut-être faudrait-il passer par une étape contraignante ? »

A la manière des sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas l'égalité professionnelle ? Pas sûr, lorsque l'on sait que depuis 2013, seules 157 sociétés ont été condamnées à une amende.

Catherine Ladousse, présidente du cercle InterElles, réseau d'entreprises du secteur technologique et scientifique pour promouvoir la mixité, se montre, elle, plus optimiste.

« Les entreprises deviennent tout de même de plus en plus volontaires pour lutter contre le sexisme. »

Avant de relever que si l'on voulait vraiment éradiquer le sexisme en entreprise, il faudrait que le marché qu'elles composent ensemble l'impose tout bonnement.

« Si elles y étaient contraintes pour ne pas être exclues, toutes s'y plieraient. »

__________

(*)Dans 98% des cas, le sexisme a un impact sur la confiance en soi, selon une étude du CSEP.