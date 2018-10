1969. Le taux de chômage a atteint les 3.7%. Du jamais vu depuis 1969. On était alors en pleine guerre du Vietnam. Conséquence logique : les salaires progressent.

L'AMÉRIQUE EN SURCHAUFFE?

Trump a réussi son "coup" économique. La baisse des impôts et toutes ses mesures pro-business ont relancé une économie américaine en fin de cycle de croissance. Même si les effets de ses mesures risquent de s'estomper dans 18 mois ou 2 ans, pour l'instant, c'est le beau fixe. L'économie américaine va bien. Trop bien même puisqu'elle commence à générer de l'inflation.

ET QUI DIT INFLATION

Dit hausse des salaires. Hausse des prix. Et hausse des taux. La Fed n'a plus le choix : elle va continuer à relever ses taux d'intérêt. Encore une fois cette année et plusieurs fois l'année prochaine. Les États-Unis frôlent la surchauffe et cela inquiète (enfin) les marchés financiers.

LA VICTOIRE ÉCRASANTE

Il s'en est fallu de peu pour qu'il soit élu au premier tour.

Jair Bolsonaro, le candidat de l'extrême droite, a remporté le premier tour des élections brésiliennes.

Avec plus de 46% des voix.

Contre 29% seulement pour Fernando Haddad, le candidat du Parti des Travailleurs.

Un score largement supérieur aux sondages. L'homme qui pense que la dictature brésilienne a fait une erreur, celle de torturer au lieu de tuer, va diriger le pays d'une main de fer.

Après la Russie, la Turquie et de plus en plus de pays, le Brésil bascule dans la dictature démocratique.

LA PENSÉE DE LA SEMAINE

En ce moment, je lis plusieurs livres sur la technologie, l'intelligence artificielle et l'avenir du travail et je suis parvenu à une (humble) conclusion:

Avec l'intelligence artificielle, le monde va être divisé entre une micro élite absolue, quelques ramasseurs de miettes et une...

